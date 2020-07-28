İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2020 Salı / 7 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8715
  • EURO
    8,0577
  • ALTIN
    429.796
  • BIST100
    1195.67
Yaşam

Feci olay! Aracın çarptığı ayı telef oldu

Tokat-Niksar kara yolunda dağlık alandan yola inerek karşıya geçmeye çalışan ayıya araç çarptı.

IHA28 Temmuz 2020 Salı 07:17 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 07:17
ABONE OL

Tokat Niksar kara yolunun 10. kilometresinde dağlık alandan yola inerek karşıya geçmeye çalışan ayıya gece saatlerinde bir araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile telef olan yetişkin ayı refüje kaldırıldı. Yoldan geçen vatandaşlar ise gördükleri olaya kayıtsız kalmadı. 

İlk defa oldukça yetişkin bir ayıyı yakından gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir süre ayıyı inceleyen vatandaşlar fotoğraf çektikten sonra yoluna devam etti. Telef olan ayının milli parklar müdürlüğü ekipleri tarafından kaldırılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.