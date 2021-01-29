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Yaşam

Fedakar sağlık çalışanlarının davranışı takdir topladı

Kayseri'de sağlık ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında olumsuz hava şartları nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlı çiftin aşısını yaptıktan sonra evlerinin sobasını kurdu. Kısa sürede sobayı kuran sağlık çalışanlarına yaşlı çift teşekkür etti.

AA29 Ocak 2021 Cuma 17:32 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 17:32
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Sağlık ekipleri, özellikle kırsal mahallelerde kar yağışı ve tipi nedeniyle evinden çıkamayan vatandaşların aşılanması için mahalle mahalle geziyor.

Ekipler, Özvatan ilçesi Yukarı Boğaziçi Mahallesi'nde, Kovid-19 aşısı yapmaya gittikleri Asiye (80) ve eşi Ali Yürüm (89) çiftinin sobasının kurulu olmadığını fark etti.

Kısa sürede sobayı kuran sağlık çalışanlarına yaşlı çift teşekkür etti.

Öte yandan Talas'ın Kepez Mahallesi'nde bir hasta için yola çıkan ambulans kara saplandı.

Ambulans daha sonra bulunduğu yerden çıkartıldı.

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