İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2020 Perşembe / 9 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0075
  • EURO
    8,2722
  • ALTIN
    438.615
  • BIST100
    1126.9
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Fenalaşarak minibüsten indi, oturduğu kaldırımda öldü
Yaşam

Fenalaşarak minibüsten indi, oturduğu kaldırımda öldü

Kütahya'da, bindiği köy minibüsünden rahatsızlanarak inen Süleyman Çakmak (57), oturduğu kaldırımda hayatını kaybetti.

DHA30 Temmuz 2020 Perşembe 19:15 - Güncelleme: 30 Temmuz 2020 Perşembe 19:15
ABONE OL

Olay, saat 18.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Erdoğan Atasoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Aslanapa köy minibüsüne binen Süleyman Çakmak, iddiaya göre bir süre sonra kan kusmaya başladı. Durumu fark eden yolcular sürücüyü uyarıp, 112 Acil çağrı merkezine haber verdi. Çakmak, minibüsten inerek kaldırıma oturduktan bir süre sonra yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çakmak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri çevresini güvenlik şeridiyle kapatan polis, yapılan incelemenin ardından Çakmak'ın cansız bedenini otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı. Süleyman Çakmak'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.