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Yaşam

Feribot seferlerine 'fırtına' engeli

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılacak bazı feribot seferleri Ege'deki 'fırtına' nedeniyle iptal edildi.

DHA25 Eylül 2020 Cuma 22:54 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 22:54
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Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi'nde güney ve güneybatı yönlerden rüzgarın saatte 75 kilometre hızla, fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Bu uyarı doğrultusunda, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Gökçeada- Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan bazı tarifeli seferlerin iptal edildiği duyurdu.

Buna göre yarın, Kabatepe- Gökçeada hattında gün içerisinde karşılıklı olarak saat 07.00 ve 10.00'daki seferler yapılacak. Saat 13.00, 16.00, 19.00 ve 21.00'deki karşılıklı seferler ise olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.

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