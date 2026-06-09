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Yaşam

Fethiye'de korkutan yangın! Araçta başladı, ormana sıçradı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki araçta çıkan ve ormana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

IHA9 Haziran 2026 Salı 13:32 - Güncelleme:
Fethiye'de korkutan yangın! Araçta başladı, ormana sıçradı
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Fethiye'nin Nif Mahallesi Tomruklu mevkiinde seyir halindeki bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın bulunduğu bölgedeki ormanlık alana da sıçradı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan çok sayıda ekiple müdahale edilirken, havadan da helikopter desteği sağlandı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu araç yangını ile ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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