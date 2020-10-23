FETÖ'den gözaltına alınan 3 eski yargı mensubu adli kontrolle serbest bırakıldı

AA 23 Ekim 2020 Cuma 18:46 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 18:46

ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilmelerinin ardından gözaltına alınan 2 eski hakim ve bir cumhuriyet savcısı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim'de gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Şüphelilerin, sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakılması kararlaştırıldı.

HSK Genel Kurulu, elde edilen delillere göre FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu gerekçesiyle 19 Ekim'de 11 hakim ve savcının ihracına karar vermişti.

Şüphelilerden 2 eski hakim Ankara'da, 1 eski savcı ise Kırıkkale'de gözaltına alınmıştı.