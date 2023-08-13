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Yaşam

Figürlü balonlar Kapadokya semalarını süsledi

Nevşehir'de düzenlenen, 'Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'nin son gününde figürlü sıcak hava balonları bölge semalarında süzüldü.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 09:04 - Güncelleme:
Figürlü balonlar Kapadokya semalarını süsledi
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 11 şehirde gerçekleştirilen "Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında Nevşehir 5 Ağustos'tan beri çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kentte düzenlenen ve bugün sona erecek festival etkinlikleri arasında yer alan figürlü sıcak hava balonlarının uçuşu gün doğumu vaktinde yapıldı.

Göreme beldesindeki festival alanında, ekiplerin hazırlıklarının ardından çeşitli figürlerdeki balonlar peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Balonlar, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının üzerinde süzülürken, turistler ortaya çıkan renkli manzarayı izledi.

"Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali" gün içindeki etkinliklerin ardından sona erecek.

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