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Yaşam

Film gibi döviz bürosu soygunu! Kepengi araçla kırıp kasaya girdiler

Adana'da yüzlerini kapüşon ve kar maskeleriyle gizleyen şüpheliler, bir döviz bürosunun kepengini araçla kırarak iş yerine girdi ve içeride bulunan yaklaşık 16 bin doları çaldı. Soygunun ardından harekete geçen polis ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu zanlılardan 3'ünü yakalayarak gözaltına aldı.

İHA8 Haziran 2026 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
Film gibi döviz bürosu soygunu! Kepengi araçla kırıp kasaya girdiler
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Olay, 31 Ocak günü sabah saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, döviz bürosunun önüne gelen şüpheliler, ciple iş yerinin kepengine çarparak giriş engelini kırdı. Ardından içeri giren şahıslar, para bulmak amacıyla iş yerinde arama yaptı. Çekmecelerin kilitlerini kıran zanlılar, içeride bulunan yaklaşık 16 bin doları alarak geldikleri araçla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İş yerinden gelen alarm bildirimi üzerine olay yerine gelen işletme sahibi durumu polise bildirdi. İhbar sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda F.Ç., İ.T. ve F.U. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalındığı değerlendirilen paralara ulaşılamadı. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlıların, görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayda kullanılan cipin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

  • Adana soygun
  • Şüpheli yakalama
  • Polis operasyonu

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