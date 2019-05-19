Final kararından sonra Engin Altan Düzyatan ilk kez konuştu

TRT 1 ekranlarında 5 sezondur reyting rekoru kıran Diriliş Ertuğrul 150. bölümüyle final yapıyor. Devam dizisi olarak seyirci karşısına çıkacak olan Diriliş Osman dizisinin başrolünde ise Burak Özçivit oynayacak.

Diriliş Ertuğrul final kararının ardından ilk kez yeni projesi hakkında konuşan Engin Altan Düzyatan bir sonraki projesinde farklı bir karakteri canlandırmak istediğini dile getirdi

Düzyatan, “Hep dikkat ettim bir önceki rolümle bir sonraki rolümün birbirine benzememesine. Bu sezon dizi bitiyor, bakalım göreceğiz neler olacak” dedi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği "Diriliş Ertuğrul"da oyuncu kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan, İlker Aksum, Hande Soral, Didem Balçın, Cengiz Coşkun, Nurettin Sönmez, Ali Ersan Duru, Şafak Başkaya, Ayberk Pekcan, Kayra Şenocak, Arif Diren, Burçin Abdullah, Orçun İynemli, Emre Üçtepe, Kerem Bekişoğlu ve Ali Buhara Mete gibi isimlerin bulunduğu dizi 150.bölümüyle 29 Mayıs Çarşamba akşamı final yapacak.