30.12.2019 16:57 - Güncelleme: 30.12.2019 16:57

Yarın akşam Tv8 ekranlarında O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü ekranlara gelecek. Tecrübeli hakem Fırat Aydınus, O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel bölümünün konuğu oluyor. O Ses Türkiye 2020 Yılbaşı Özel Bölümünde futbol dünyasının tanıdık isimleri de yerini aldı. Bu isimlerden biri de Fırat Aydınus oldu. Fırat Aydınus'un da sahneye çıkması ve şarkı söylemesi üzerine Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus nereli, kaç yaşında? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. Fırat Aydınus hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik.





FIRAT AYDINUS KİMDİR?

5 Ekim 1973 (45 yaşında) İstanbul doğumlu olan Fırat Aydınus, hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi de olan Aydınus, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Asıl mesleği mühendislik olan Aydınus, hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi.





500'e yakın karşılaşmada görev alan Fırat Aydınus, dönem dönem yardımcı hakem, orta hakem, dördüncü hakem ve VAR hakemliği yaptı. 18 Ekim 2018 tarihi itibariyle kariyerinde 87 kez penaltı veren Aydınus, düdük çaldığı karşılaşmalarda toplamda bin 613 kez sarı kartına ve 74 kez kırmızı kartına başvurdu. Aydınus'un kariyerinde en çok yönettiği karşılaşma türü ise 284 ile Süper Lig karşılaşması oldu.