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Yaşam

Flamingoların durağı Gala Gölü buz tuttu

Edirne'nin Enez ilçesindeki Gala Gölü'nün yüzeyi soğuk hava nedeniyle kısmen buz tuttu.

AA28 Ocak 2022 Cuma 08:49 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 08:49
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Edirne'de soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece zaman zaman sıfırın altında 10 dereceye düştüğü kentte, Gala Gölü'nün yüzeyi kısmen buzla kaplandı.

Gölün göçmen misafirleri flamingo, kaz ve kuğular da göldeki buzlanma nedeniyle çevredeki çeltik arazilerinde yiyecek bulmaya çalışıyor.

Geçen haftadan bu yana Balkanlar ve Karadeniz'den gelen soğuk hava sistemlerinin etkisinde kalan bölgede, özellikle gece saatlerinde soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor.

Hafta sonundan itibaren sıcaklıkların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Kentin yeni aya sağanaklarla gireceği ön görülüyor.

  • Gala Gölü
  • enez
  • soğuk hava

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