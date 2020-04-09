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Yaşam

Fotoğraf sanatçısı Tufan Dinarlı ölü bulundu

AYDIN'ın Söke ilçesinde fotoğraf sanatçısı Tufan Dinarlı (61), evinde ölü bulundu. Dinarlı'nın ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı öğrenildi.

DHA09 Nisan 2020 Perşembe 14:31 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 14:31
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Söke'de yalnız yaşayan fotoğraf sanatçısı Tufan Dinarlı'dan 3 gündür haber alamayan kardeşi dün saat 16.00 sıralarında durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, zile basmalarına rağmen kapıyı açan olmaması üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, Dinarlı'nın salonda yerde cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudundan herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Dinarlı'nın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlk karma sergisini 1983 yılında açan Dinarlı, bugüne kadar toplam 56 fotoğraf etkinliği gerçekleştirmişti. Dinarlı'nın Söke Ovası'nda pamuk yetiştirenleri 'Beyaz Bir Öykü; Pamuk İnsanları' ve Ege Bölgesi'ndeki geleneksel deve ve boğa güreşi, Kurakucak Pehlivan Güreşleri ve Rahvan At Yarışları'nı konu alan 'Ege'de Kış Eğlenceleri' konulu saydam gösterileri bulunuyor. Dinarlı, 2004 yılında 'İzmir Saat Kulesi' ve 2005 yılında '8 Mart' isimli iki kısa metrajlı filmi yapıp, yönetmişti.

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