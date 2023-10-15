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Yaşam

Fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi

Kırıkkale'de kaçak avcılığın önüne geçmek, kota ve envanter çalışmaları yapmak amacıyla fotokapanlar kurulan bölgelerde vaşak, karaca, kurt, tavşan ve porsuk görüntülere takıldı.

IHA15 Ekim 2023 Pazar 10:50 - Güncelleme:
Fotokapanlar yaban hayatını görüntüledi
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Kırıkkale'de kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlarla çeşitli yaban hayvanları doğal ortamlarında görüntüleyerek kayıt altına aldı.

Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kaçak avcılığın önüne geçmek, kota ve envanter çalışmaları yapmak amacıyla yaban hayvanı popülasyonunun yoğun olduğu bölgelere fotokapanlar kuruldu. Arazi şartlarında güvenliği sağlamak, yaban hayatını gözlemlemek ve türlerin gelişimini kayıt altına almak amacıyla kullanılan bir görüntüleme sistemi, bozkırın vahşi yaşamdaki birbirinden ilginç anlara da tanıklık etti. Fotokapanlara vaşak, karaca, kurt, tavşan ve porsuk takıldı.

Kırsal ve ormanlık alanlarda, dağlık bölgelerde ve sulak alanların yakınlarında kurulan fotokapanlar, araştırmacıların ve kamu kurumlarının araştırmalarına önemli bir boyut kazandırırken, güvenlik ihtiyacı ile kullanan kişilere de hırsızlık ve talan engelleme konusunda büyük faydalar sağlıyor.

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