Frekansın adı samimiyet

Yoğun trafiğin sıkıcılığından, biten veya başlayan mesainin stresinden dinleyicisini kurtaran, ALEM FM’in sevilen programcısı Serdar Gökalp, ‘Serdar Yayında’ ve ‘Serdar Trafikte’ ile eğlenceyi garanti ediyor. Tüm radyocuların 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nü kutlayan Gökalp, Türkiye’de radyoculuğun çok geliştiğini belirterek “Özellikle teknik olarak radyoculuk çok gelişti. Fakat program ve programcı konusunda ne yazık ki teknik kadar hızlı ilerleyemiyoruz. ‘Alttan kimse gelmiyor’ diye bir laf vardır ya. Bu radyoculuk için söylenebilir. Çünkü yeni başlayan arkadaşlarla konuştuğumuz zaman, sadece ‘Hemen radyo programı yapmak istiyorum’ diyorlar. Hiçbir teknik altyapıdan, aletten edevattan haberleri yok. Radyoculukta işin mutfağı, teknik altyapıdır. Teknik alt yapıyı öğrendikten sonra programcılık konusunda kendinizi geliştirirsiniz” dedi. Sosyal medyanın da radyo programlarına entegre olmasıyla radyonun sadece frekanstan yayın yapan bir yayın organı olmaktan çıktığını söyledi.

RADYONUN YERİ AYRI

Radyoyu görsel medyadan ayıran en önemli unsurun ‘samimiyet’ olduğunu dile getiren Gökalp “Bir TV programına bağlanıp söyleyeceklerinizi söyleyip hayatınıza devam edemezsiniz. Radyo size bunu verebilir. Görsel medyada yapılan her şeyi artık radyoda da yapabiliyoruz. Dağda, ormanda, piknikte, denizde TV seyreden insan yoktur ama radyo her yerde karşınıza çıkabilir. Bu, radyonun hem kolay ulaşılabilir hem de samimi olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı. ‘Serdar Trafikte’ hafta içi her gün saat 16.00-18.00 arası; ‘Serdar Yayında’ Pazartesiden Perşembeye 22.00-01.00, Cuma ise 22.00-00.00 arası dinleyicisiyle buluşuyor. Bunların yanı sıra Gökalp her ayın ikinci Perşembesi ‘Böö’ adlı korku programını gerçekleştiriyor.