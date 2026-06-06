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Yaşam

Fren diye gaza bastı! Okulda panik: 2'si çocuk 6 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de çocuğunu ortaokul sınavına getiren veli, fren yerine gaza basınca okul önündeki otoparkın sürgülü kapısına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan kapı vatandaşlara çarptı. Yaşanan kazada 2'si çocuk 6 kişi hafif yaralandı.

IHA6 Haziran 2026 Cumartesi 14:10 - Güncelleme:
Fren diye gaza bastı! Okulda panik: 2'si çocuk 6 yaralı
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Olay, saat 11.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi Şehit Şirin Diril İmam hatip ortaokulu önündeki otopark girişinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, otomobili ile çocuğunu sınava getiren kadın sürücü, okul önündeki otoparka geldiği sırada fren yerine gaza bastı. Panikle gaza basan kadın otoparkın demir kapısına çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan kapı vatandaşlara çarptı. Yaşanan olayda 2'si çocuk 6 velinin yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuklara ve velilere ilk müdahalede bulunurken yaşanan kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi. Kadın sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"HEYECAN YAPTI, GAZLA FRENİ KARIŞTIRDI"

Çocuğunu sınava getirdiği sırada olaya şahit olduğunu ifade eden veli Yusuf Kara, "Sınavı vardı çocukların. O yüzden gelmiştik buraya. Otopark olduğu için burası kapı kapalıydı. Kadın da çocuğunu getirdi okula. Burada insanlar da vardı kalabalıktı. Herhalde biraz heyecan yaptı, gazla freni karıştırdı. Gaza basınca kapıya çarptı. Kapıyı fırlattı. Gördüğüm kadarıyla çocuklarıyla beraber kadınlar vardı. Ağır yaralılar yoktu. Kapının arkasında da millet vardı. Kapının arkasındakilere de vurdu. Kapıyı fırlatınca o tarafa da vurdu" dedi.

  • Büyükçekmece kaza
  • Okul önü çarpma
  • Çocuk sınavı hata

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