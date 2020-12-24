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Yaşam

Fuhuş şebekesine operasyon

Karaman'da fuhuş şebekesine yapılan operasyonda 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

DHA24 Aralık 2020 Perşembe 21:54 - Güncelleme: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:54
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Karaman'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yaşar A.'nın yabancı uyruklu kadınlara apart dairelerde zorla fuhuş yaptırdığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan takibin ardından Tabdut Emre Mahallesi'ndeki belirlenen adresteki apart daireye operasyon düzenlendi. Operasyonda Azerbaycan uyruklu Gülnar Soltanuna (34), Günel Shirinuva,(36) ve Gülüstan Soltanuna (31) ile Yaşar A. gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen müşteri olduğu belirtilen 2 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı. 3 kadının hakkındaki yasal işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

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