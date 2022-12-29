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Yaşam

''Gaga Bulut'' şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı

Kamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ, Telegram adlı sosyal medya uygulamasında kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, videolardaki kişilere de görsellerin kaldırılması için para karşılığı şantaj yaptığı suçlamasıyla gözaltına alındı. Altuğ'un evinde yapılan aramalarda ise suçtan elde edildiği belirlenen 500 bin lira değerinde altın ve nakit para ele geçirildi.

IHA29 Aralık 2022 Perşembe 15:56 - Güncelleme:
''Gaga Bulut'' şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla toplumun genel ahlakını bozan, "iamgagabulut" adlı Instagram kullanıcısını takibe aldı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, kamuoyunda 'Gaga Bulut' takma adıyla bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un (26) Telegram adlı sosyal medya uygulaması üzerinden kanal açıp cinsel içerikli videolar paylaştığı, elde ettiği görsellerde yer alan kişilere de görsellerin kaldırılması için şantaj yaptığını tespit etti.

ÇELİK KASADA 500 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE PARA

Polis ekipleri, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme Veya Ele Geçirmek, Şantaj suçlarından bugün şüpheliye ait adrese operasyon yaptı. Gaga Bulut takma adlı Bulut Altuğ, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda, çelik kasa içerisinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve para ele geçirildi.

DAHA ÖNCE DE ÇOCUKLARI ÖPÜŞTÜRDÜĞÜ İÇİN TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan Bulut Altuğ, 2018 Ekim ayında İzmir'de iki erkek çocuğa 100 lira vererek öpüştürdüğü videoyu sosyal medya hesaplarında yayınladığı için yargılandığı davada 17 yıl hapis cezasına çarptırılmış, daha sonra da serbest kalmıştı.

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