Babası Hamdi Sağlam'ın 1999 Marmara Depremi sonrası Gambiya'ya taşınmasının ardından bu ülkede dünyaya gelen siyahi Sağlam ile Gambiyalı Yüzbaşı Darboe, AA muhabirine konuştu.

Baba Hamdi Sağlam, 26 yıldır Gambiya'da yaşadığını, oğlunun da burada dünyaya geldiğini belirterek, "Kerestecilik yapıyordum, sonra o işi bırakıp geri döndüm Türkiye'ye. İki sene sonra tekrar geldim. Marangozluk makineleri satıyordum, Batı Afrika'nın birçok yerine sattım." dedi.

Şimdi hidrolik iş makineleriyle ilgilendiğini dile getiren Sağlam, "Oğlum Fatih, seneye Türkiye'ye askere gidecek. Askerden dönünce işimi oğlum devralıp devam edecek, ben de Türkiye'ye döneceğim." şeklinde konuştu.

Fatih Sağlam da Türkiye'yi sevdiğini belirterek, "Askerlik zor ama inşallah gideceğim, iyi bir vatandaş olacağım. Türk ordusuna hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- TÜRKİYE'DE ALDIĞI EĞİTİMLE GAMBİYALI ASKERLERİ EĞİTTİ

Gambiya ordusunda birlik komutanı Yüzbaşı Darboe de askeri eğitimini Türkiye'de aldığını söyledi.

Darboe, 2006'da Türkiye'ye gittiğini kaydederek, "Küçükyalı'da Türkçe öğrendim. 9 ay orada kaldım, sonra Ankara'ya gittim. Jandarma okullarında dersler aldım. Bir yıl sonra İzmir Foça'ya geçtim ve orada komando oldum. 2009'da eğitimimi tamamlayıp geri geldim." dedi.

Türkiye'dekilerle sürekli konuşarak pratik yaptığını anlatan Darboe, "Türkiye'yi çok seviyorum. İkinci ülkem olarak Türkiye'yi seçip kalbime yazdım. Türkiye'de insanlar çok sıcakkanlı ve orada kaldığımda çok rahattım, hiç sıkıntı yaşamadım." ifadelerini kullandı.

Temel askerlik ve komando eğitimi alan Darboe, Türkiye'den ülkesine döndükten sonra Gambiyalı askerlere eğitim verdiğini dile getirdi.

Türkiye'ye askeri eğitim almak için giden çok fazla Gambiyalının olduğuna dikkati çeken Darboe, "Buraya geldikten sonra güzel işler yaptım. Birliğimdeki bütün askerlerime eğitim verip Türkiye ile ilgili güzel şeyler anlattım." diye konuştu.