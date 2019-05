Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölüm izleme linki bulma yolları? Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölüm nasıl izlenir? Game of Thrones izle! Game of Thrones 8. Sezon 6. Final bölümü için geri sayım başladı. Dünyada milyonlarca insan Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece 04.00’de yayınlanacak olan GOT 8. Sezon 6. bölüm için herkes nefesini tutmuş durumda. Daenerys’ın herkesi dehşete sokan saldırısı sonrası ne olacağını merak eden GOT takipçileri, Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölüm de korku saldığı halkın kalan kısmıyla yüzleşecek. Bu sırada Jon Snow’un Targaryen’a ve Lekesiz ordusuna nasıl bir cevap vereceği de izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Final bölümüne kadar hayatta kalmayı başaran Tyrion Lannister’ın da Daenerys’ın yanında kalıp kalmayacağı merak ediliyor. İşte Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölüm izleme linki bulma yolları ve GOT 8. Sezon 6. Bölümün nasıl izleneceğini haberimizde okuyabilirsiniz.