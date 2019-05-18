Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölüm izleme linki bulma yolları? Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölüm nasıl izlenir?

Game of Thrones izle! Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones’un 8. Sezon 6. Final bölümüne çok az kaldı. Tüm ülkelerde aynı saatte yayınlanacak GOT 8. Sezon 6. Bölüm Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece 04.00’de yayınlanacak. Daenerys’ın ejderhası üzerinde çıldırdığı son bölümden sonra herkes GOT 8. Sezon 6. Final bölümü için nefesini tutmuş durumda. Daenerys’ın herkesi dehşete sokan saldırısı sonrası ne olacağını merak eden GOT takipçileri, Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölüm de korku saldığı halkın kalan kısmıyla yüzleşecek. Bu sırada Jon Snow’un Targaryen’a ve Lekesiz ordusuna nasıl bir cevap vereceği de izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Final bölümüne kadar hayatta kalmayı başaran Tyrion Lannister’ın da Daenerys’ın yanında kalıp kalmayacağı merak ediliyor. İşte Game of Thrones 8. Sezon 6. Bölüm izleme linki bulma yolları ve GOT 8. Sezon 6. Bölümün nasıl izleneceğini haberimizde okuyabilirsiniz.

GAME OF THRONES İNTERNET ÜZERİNDEN NASIL İZLENECEK?

Game of Thrones’u Türkiye’den izlemek için beIN Series Sci-Fi kanalını kullanabilirsiniz. İnternet üzerinden altyazılı ya da Türkçe dublaj seçenekleriyle izlemek için beIN Connetct’e bağlanabilirsiniz. Game Of Thrones’u yasal yollardan izlemenin tek yöntemi bu şekilde.

GAME OF THRONES 8. SEZON 5. BÖLÜM ÖZETİ

Son Savaş'ta Daenerys Targaryen, Kraliçe Cersei Lannister ile savaşmak için kalan kuvvetlerini King's Landing'e getirdi.

Geçen haftaki bölümün sonunda, Dany, tükenmiş kuvvetlerini Kraliçe Toprakları'na, Kraliçe Cersei'nin onları The Golden Company askerleri ile beklediği yere getirdi. 5. bölüme iki lider kadının savaşı damga vurdu.

Daenerys Targaryen, ejderhasının büyük faktörüyle savaşı kazandı. Savaşı kazanırken ise şehiri adeta yakıp küle çevirdi. Bu da final bölümünde Jon Snow'un Khalesi'ye nasıl tepki vereceği konusunda izleyicinin büyük bir beklentiye girmesine neden oldu:

LORD VARYS

Jon Snow'un ebeveynleri hakkındaki gerçeği açıkladıktan sonra Daenerys tarafından idam edildi.

EURON GREYJOY

Jaime Lannister tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

JAIME LANNISTER

Jaime, ölü ejderhaların iskeletlerinin tutulduğu mahzende saklanırken üzerlerine kapıyı tutan moloz yığını düştü. Jaime bu yığının altında kalarak can verdi.

CERSEI LANNISTER

Cersei de Jaime'nin kollarındayken moloz yığını altında kalarak öldü.

SANDOR CLEGANE

'Dağ' olarak bilinen kardeşi Gregor ile mücadele ederken öldü.

Tabi 'Mountain' de bu mücadelede öldü.

QYBURN

Qyburn, 'The Hound' lakaplı erkek kardeşi Sandor Clegane ile savaşmak yerine kraliçesi Cersei'yi koruyan 'Dağ' lakaplı Gregor'dan kraliçeyi ölüme götürmesini telep edince Dağ, Qyburn'u, kafasını Kızıl Tut'ta bir duvara çarparak öldürdü.

GAME OF THRONES’A YENİ EJDERHALAR MI KATILACAK?

Game of Thrones 8. sezon 4. bölümde Daenerys Targaryen'in ejderhası Rhaegal, Euron Greyjoy’un saldırısı sonrası ölmüştü.

Daenerys’in bir başka ejderhası Viserion da yedinci sezonun sonunda Gece Kralı tarafından zombileştirilerek White Walker ordusuna katılmıştı. Şimdi geriye bir ejderha kaldı.

Game of Thronse seyircileri, Drogon adlı üçüncü ejderhanın son ejderha olmadığı tezini ortaya koyuyor. Seyirciler, Westeros'ta büyümekte olan bebek ejderhaların artık büyüdüğünü ve önümüzdeki bölümlerde ortaya çıkacaklarını düşünüyor.

Teori, Drogon'un 4. sezon sonundan 5. sezon ortasına kadar uzun süre ortaya çıkmaması, Daenerys'in daha sonra sevgilisi Daario Naharis'e Drogon'un nerede olduğu konusunda 'hiçbir fikri olmadığını' söylemesinden ileri geliyor.

Bazı seyirciler, ortada görünmeyen Drogon’un yumurtladığı ve bebek ejderhaların olduğu fikrine inanıyor. Drogon’un da bebeklerini koruyup büyütmekle meşgul olduğu, bebek ejderhaların artık genç ejderhalara dönüştüğü ve King’s Landing ordusuna katılacağı tahmin ediliyor.

Dizinin dikkatli seyircileri, dizinin başlarında gösterilen, astronomiyle uğraşanların gökcisimlerinin yerden uzaklığını tespit etmek için kullandıkları bir alet olan usturlapın üzerinde yer alan bir büyük ejderha ve üç bebek ejderha resminin de yeni gelecek ejderhalara işaret ettiği görüşünde.

GAMES OF THRONES 8. SEZON 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Geçmişinin yükünü en ağır şekilde hisseden Jaime'nin tüm düşmanlarına hesap vermesiyle başlayan sezonun ikinci bölümünde Jon Snow ve beraberindekiler savunma hattını oluşturma çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan içerde yaşanan karışıklıklarla başa çıkmaya çalıştılar.Beklenen büyük savaştan bir gece önce Winterfell'de geçen ve Jon'un Daenerys'e gerçekleri anlattığı bölümde Ak Gezenler, Winterfell kapılarına dayandılar.

Game of Thrones’un Daenerys’in hikaye dizininde işlemeye çalıştığı “Deli Kraliçe” örgüsünü açıkçası biraz zorlama buluyoruz. Ancak Daenerys’in giderek yalnızlaştığı bir gerçek. Geçtiğimiz incelemelerde Dany’nin olmayan “sağ duyusunun” Jorah Mormont olduğundan bahsetmiştik. Bu bölüm ile Sör Jorah’ı son yolculuğuna uğurladık. Yani Dany’nin sağ duyusu da onunla beraber gitti. Öte yandan Sör Jorah, Dany’nin aklındakileri korkmadan anlatabileceği çok az sayıda insandan biriydi. Güvendiği de. Tyrion her ne kadar yanında olsa da Dany’nin ona tam olarak güvendiğini söylemek mümkün değil. Varys desen aynı şekilde. Missandei de bu isimlerden biriydi ancak bölümün sonunda infazın merkezinde yer alarak ona da veda ettik. Yani günün sonunda aslında Cersei ve Daenerys, savaşın iki uç tarafı olmasına rağmen aynı kaderde buluşan iki isim oldu bu bölüm. Cersei’nin kendinden başka güvenecek kimsesi yok, Daenerys’in de öyle. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Bu bölüm karakterin nasıl kabul görmediğine de şahit olduk. 2 ejderha ve onlarca adamla, son vuruşu yapması için Arya’ya zaman kazandıran Daenerys oldu. Yine Kışyarı’nın bu kadar uzun süre tutulması da onun sayesindeydi. Ancak gün sonunda kahraman ejderhaya bağıran Jon Snow ilan edildi. Daenerys’in Gendry’e karşı cömertliği dahi onu öne çıkaramadı. Çünkü orası Jon Snow’un bölgesiydi ve Jon Snow’a güveniyorlardı. Targaryen kızına değil. Burada paranoya devreye giriyor. Daenerys, tahttaki yerinin pamuk ipliğine bağlı olduğunun farkında. Jon ona isterse onlarca kez diz çöksün, diyarın gerçek kontrolünü ele geçiremeyeceğinin farkında. Bu yüzden Jon’dan gerçek kimliğini bir sır olarak saklamasını istedi. Ancak işler orada da istendiği gibi gitmedi. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.

Yalnız kalan Daenerys’in kararları ise bu boşlukla etkilenecektir. Bu bölüm hiç beklemediğimiz bir yerden dev bir ok yedik. Daenerys’in biricik çocuklarından bir diğeri, Rhaegal, beklenmedik bir donanma saldırısıyla öldü. Qyburn, Kral Toprakları’nda boş durmayarak hem kalenin surlarına hem de gemilere yerleştirilmek üzere pek çok arbalet üretmiş. Bu da yine yasta ve hayli paranoyak olan kahramanımızda büyük bir yara açtı. Ancak fitili ateşleyen Missandei oldu. Bu sitede ve bağlantılı sayfalarında yer alan içerikler; tamamen veya kısmen LOG’un yazılı izni olmadıkça kaynak gösterilerek veya alıntı yapılarak dahi kullanılamaz, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.Kaynak: Log

GAME OF THRONES 8. SEZON TÜM BÖLÜMLERİN TARİHLERİ

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

SEZON ÖZETLERİ

1. seezon (2011)

10 bölümden oluşan ilk sezon Amerika'da 17 Nisan 2011'de yayınlanmaya başladı. Westeros ve Essos adlı kurgusal kıtaların olduğu dünyada geçen taht mücadelelerinde Baratheon Hanesi'nin başında olduğu Yedi Krallık'ta Kralın Sağ Eli Jon Arryn öldükten sonra Kral Robert Baratheon'ın kral maiyeti ile Winterfell'a gelip eski dostu Eddard Stark'a sağ kolu olma teklif etmesiyle başlar. Ned Stark bunu kabul edip iki kızıyla birlikte Kralın Şehri'ne gider. Jon Arryn'in ölümünü araştırırken Robert'ın oğlunun gayrimeşru olduğunu öğrenir. Kraliçe Cersei Lannister üstünü kapatmak için uğraşsa da Ned bunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ned'in gayrimeşru oğlu Jon Snow, Gece Nöbetçileri'ne katılır ve Yedi Krallık ile Kuzey'i ayıran Duvar'da Ak Gezenlerin krallığa gelmesini önler. Cersei'nin cüce kardeşi Tyrion Lannister ise, Ned'in oğlu Bran Stark'ı öldürme girişimi ile suçlanarak Ned'in karısı Catelyn Stark tarafından yargılanır. Robert ölünce tahta geçen Joffrey için itiraz eden Ned; Cersei'nin oğlu Joffrey'nin emri üzerine idam cezasına çarptırılır. Dar Deniz'in karşısındaki Daenerys Targaryen ise hakkı olduğuna inandığı tahtı almak için Dothraki kabilesinin lideriyle evlenir, öldükten sonra da cenazesini yakıp üç adet taşlaşmış ejderha yumurtasıyla ateşin içine girer. Sabah olduğunda ise üç tane ejderha, sesleriyle günü aydınlatır.

2. sezon (2012)

10 bölümden oluşan ikinci sezon Amerika'da 1 Nisan 2012'de yayınlanmaya başladı. Ned Stark'ın ölümünden sonra başlayan Beş Kralın Savaşı, mücadelelerle devam eder. Lannister ve Stark Haneleri arasında gerilim artar. Ned'in en büyük oğlu Robb Stark savaş meydanında Jaime Lannister'ı esir alır. Catelyn Stark ise tahtta hak eden diğer kral Renly Baratheon'ın yanına giderek Starklara destek olmalarını söyler. Renly'nin ölümünden sonra saf değiştiren ordu, Stannis Baratheon'ın tarafına geçer. Stannis bu güçle Kralın Şehri'ne saldırır fakat yenilgiyle karşılaşır. Tyrion Lannister, hayatını kaybetme aşamasına gelir. Jon Snow, Duvar'ın ötesinde yaşayan Yabanılların arasına katılır ve bilgi toplar. Theon Greyjoy, Robb'a ihanet ederek güvenlik seviyesinin az olduğu Winterfell'ı ele geçirir. Daenerys Targaryen, kocasının ölümünden sonra Khalasar'ı ile birlikte Qarth'a yerleşir. Burada ejderhaları çalınır ve ihanet görür. Ejderhaları geri aldıktan sonra şehri yağmalar ve gemi filosu almak için yola çıkar.

3. sezon (2013)

İlk iki sezon gibi 10 bölümden oluşan üçüncü sezon Amerika'da 31 Mart 2013'te yayınlanmaya başladı. Catelyn tarafından serbest bırakılan Jaime, Brienne ile beraber Kralın Şehri'ne doğru yola çıkar. Starkların, Kralın Şehrine gidebilmesi için İkizlerden geçmesi gerekir ve bunun için Freyler ile anlaşmaya çalışır. Theon, Ramsay tarafından kaçırılır. Joffrey, Margaery ile evlenme hazırlıklarını başlatır. Freylerden bir kızla evlenmek için söz verip yerine getirmediği için Robb Stark, Catelyn Stark ve Robb'un karısı Talysa öldürülür. Sansa Stark, Tyrion Lannister ile evlendirilir. Jon Snow, Yabanıllardan Ygritte'e aşık olur ve yeminini bozar. Daenerys Targaryen, köle şehirlerini ele geçirip ordu satın alarak Yedi Krallık'a giden yolda emin adımlar atar.

4. sezon (2014)

İlk üç sezon gibi 10 bölümden oluşan dördüncü sezon Amerika'da 6 Nisan 2014'te yayınlanmaya başladı. Joffrey, kendi düğününde zehirlenip öldürülür, Cersei ise bunun sorumlusunun Tyrion olduğunu söyler ve tutuklattırılır. Sansa, şehirden Serçeparmak'ın yardımıyla kaçar. Dövüşle yargılanmayı talep eden Tyrion'ın şampiyonu, intikam arzusuyla yanıp tutuşan Oberyn Martell olur. Yargılanma gününde Oberyn ölür, Tyrion ise ölüme mahkum edilir, babasını okla vurarak şehri terk eder. Bran Stark ve arkadaşları, üç gözlü kuzguna ulaşırlar. Jon Snow, Yabanılların Duvar'a saldırısı sonucu Kara Kale'yi savunur. Stannis, Duvar'a gelerek nöbetçilere destek olur. Daenerys Targaryen ise Meereen şehrini ele geçirir ve ejderhalarının kontrolünü kaybetmeye başlar.

5. sezon (2015)

Önceki sezonlar gibi 10 bölümden oluşan beşinci sezon Amerika'da 12 Nisan 2015'te yayınlanmaya başladı. Meereen'de Daenerys Targaryen, isyancılarla uğraşırken ciddi kayıplar verir. Bir suikast girişimi esnasında ejderhası Drogon'un sırtına biner ve uzaklaşır. Stannis, Duvar'da hakimiyetini korur. Danışmanı Melisandre'nin tavsiyesi üzerine kızını yakarak Işık Tanrısı'na kurban eder. Cersei Lannister, din taraftarı İnanç'ı şehre getirerek yönetimin önemli kısmını devreder. Arya Stark, Braavos'a giderek çok yüzlü adamlara katılmak ister. Jon Snow, Gece Nöbetçileri tarafından hain damgası yiyerek hançerlenir ve ölüme terk edilir. Cersei, günahlarının bedeli için şehir içinde çıplak halde dolaştırılır. Arya kör olur, Daenerys ise Dothraki tarafından kaçırılır.

6. sezon (2016)

Önceki sezonlar gibi 10 bölümden oluşan altıncı sezon Amerika'da 24 Nisan 2016'de yayınlanmaya başladı. Daenerys, Dothrakiler tarafından kaçırılıp tapınağı yaktıktan sonra Meereen'e döner. Theon Greyjoy, Demir Adalar'a gider ve babası öldükten sonra ablasıyla Meereen'e kaçarlar. Arya Stark'ın körlüğü geçtikten sonra iyi bir eğitim alıp Westeros'a döner. Cersei, Baelor Septi'ni çılgınateşle havaya uçurur; Margaery, Loras, Lancel, Kevin Lannister ölür. Jon Snow dirildikten sonra Kuzey güçlerini toplayıp Winterfell'a saldırır ve kazanır. Bran Stark, Üç Gözlü Kuzgunolur ve görüşlerinde Jon'un gerçek annesinin kim olduğunu öğrenir. Lannisterlara karşı Dorne ve Yüksekbahçe birleşir. Daenerys müttefikleriyle Westeros'a yelken açar.

7. sezon (2017)

Yedinci sezon, diğer sezonlardan farklı olarak 7 bölümden oluşmuştur. Çekimlerine 2016 yılının yarısında başlandı ve 16 Temmuz 2017'de yayımlanmaya başlandı. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgarları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşmuştur. Daenerys Targaryen, Stannis Baratheon'un boş bıraktığı Ejderha Kayalıkları'na geçer. Jon Snow ve diğer 5 kişi Kraliçe Cersei'ye göstermek üzere akgezen avına çıkmıştır. Çıkan çatışmaya sonradan giren Daenerys Targaryen her ne kadar ekibi kurtarsa da ejderhası Viserion'u kaybeder. Ölüler ordusuna geçen Viserion mavi ateşiyle Sur'un Doğugözcüsü kısmını parçalar.

8. sezon (2019)

Sekizinci sezon, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşmuştur. Sezonun çekimlerine 23 Ekim 2017'de başlandı ve Temmuz 2018'de bitti. Sezon, Nisan 2019'da yayınlanmaya başlandı. Sezon ölülerle yaşayanların savaşına olan hazırlıklar ile başlamıştır. Senaryo, George R. R. Martin'in yayımlanacak olan Kış Rüzgârları ve Bahar Rüyası adlı romanlarından ve ek olarak yeni sahnelerden oluşmaktadır.