Gaziantep kar tatili, okullar tatil mi? 31 Aralık pazartesi yarın Gaziantep okullar tatil mi MEB Valilik son dakika
Gaziantep kar tatili okullar tatil oldu mu sorusu hakkında Valilik MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarılarını güncel olarak yapıyor. Vatandaşlar bu uyarılara bakarak tedbirlerini alıyorlar. Kış aylarının gelmesi ile beraber kar yağışı, yurdun dört bir yanında başladı. Kar yağışının yoğun olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz,Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Gaziantep’te okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Gaziantep okullar tatil mi, kar tatili olacak mı sorusu hakkında MEB Valilik son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 31 Aralık pazartesi okullar tatil olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu açıklamalara bakarak hava şartlarına göre tedbirlerini alıyorlar. 31 Aralık Pazartesi okullar tatil olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz,Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da havanın parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli(20-40 kg/m2) olmak üzere bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Gaziantep’te okulların tatil olduğu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz
HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? TIKLAYIN
GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL OLDU MU?
Öğrencilerin en çok merak ettiği, "Okullar tatil olacak mı" sorusunu ise Gaziantep Valisi Davut Gül yanıtladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gül, "Gaziantep genelinde kar yağışını takip ediyoruz, eğitim öğretimi aksatacak bir durum henüz yok, böyle bir durum ortaya çıktığında sizlere haber veririz" dedi. Henüz kar tatili olan iller ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz,Doğu Karadeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Kırşehir, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfanın doğusunda kuvvetli (20-40 kg/m2) olmak üzere, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinde kuvvetli(20-40 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;yağmur, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
KIRKLARELI °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde puslu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
IZMIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar doğusu ile sabah Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesiyle birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah puslu
HATAY °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısı ile Kayseri, Sivas ve Kırşehir çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
AKSARAY °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı
ANKARA °C, 1°C
Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı
CANKIRI °C, 0°C
Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı
ESKISEHIR °C, 3°C
Çok bulutlu, sabah hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah bölge geneli ile öğleden sonra Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile gece bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 2°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Günboyu buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
IĞDIR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin yağışlı geçeceği bekleniyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'nın doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli(20-40 kg/m2) olmak üzere bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar sağanak yağışlı
SIIRT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunda kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar yağmurlu
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