Gaziantep yarın okullar tatil mi? Gaziantep kar tatili 2 Ocak okullar tatil mi MEB Valilik son dakika

Gaziantep yarın okullar tatil mi son dakika Valilik MEB açıklaması yakından takip ediliyor. Gaziantep kar tatili var mı, okullar tatil mi? Kar tatili ile ilgili Valilik açıklamaları araştırılıyor. Kar yağışının etkisini arttırdığı illerde öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Gaziantep’te havanın parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması öngörülüyor. Kar yağışının olması okulların tatil olup olmayacağını sorusunu akıllara getirdi. Gaziantep’te kar tatili olduğu ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP’TE OKULLAR TATİL OLDU MU?

Gaziantep kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

GAZIANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Pazar günü hava nasıldı?

Yılın son pazarında yurdun birçok noktası yağış aldı. Akdeniz’de, İç Anadolu’da, Karadeniz’de, Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da yağışlar var. Doğu Anadolu’da ve Batı Karadeniz’de Bolu çevrelerinde kar beklendi. Güneydoğu’da ise Gaziantep-Kilis dolaylarında yağış karla karışık yağmur şeklini aldı. Yağışlar Marmara’da zayıf, pazartesi günü kesiyor, yeni yılın ilk günüyle beraber çoğunlukla yağmur olmak üzere yağışlar geri geliyor. Denizlerimizde rüzgar çoğunlukla orta kuvvet ve altında, yalnızca Orta ve Batı Karadeniz’de lodostan orta kuvveti aşıyor, Batı Akdeniz’de de karayelden orta kuvveti aşan rüzgar var.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELI °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

IZMIR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ADANA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı

BURDUR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus bekleniyor.

AKSARAY °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

ESKISEHIR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SIIRT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu