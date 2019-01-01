Gaziantep yarın okullar tatil mi? Gaziantep kar tatili 2 Ocak okullar tatil mi MEB Valilik son dakika
Gaziantep yarın okullar tatil mi son dakika 2 Ocak kar tatili var mı sorusu araştırılıyor. 2 Ocak Gaziantep kar tatili okullar tatil mi Valilik MEB son dakika açıklamaları merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu açıklamaları güncel olarak duyuruluyor. Vatandaşlar bu açıklamalara göre tedbirlerini alıyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Gaziantep’te kar tatili olduğu ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
Gaziantep yarın okullar tatil mi son dakika Valilik MEB açıklaması yakından takip ediliyor. Gaziantep kar tatili var mı, okullar tatil mi? Kar tatili ile ilgili Valilik açıklamaları araştırılıyor. Kar yağışının etkisini arttırdığı illerde öğrenciler, öğretmenler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini öğrenmek istiyorlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Gaziantep’te havanın parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması öngörülüyor. Kar yağışının olması okulların tatil olup olmayacağını sorusunu akıllara getirdi. Gaziantep’te kar tatili olduğu ile ilgili yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP’TE OKULLAR TATİL OLDU MU?
Gaziantep kar tatili ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP HAVA DURUMU
GAZIANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Pazar günü hava nasıldı?
Yılın son pazarında yurdun birçok noktası yağış aldı. Akdeniz’de, İç Anadolu’da, Karadeniz’de, Doğu Anadolu’da, Güneydoğu Anadolu’da yağışlar var. Doğu Anadolu’da ve Batı Karadeniz’de Bolu çevrelerinde kar beklendi. Güneydoğu’da ise Gaziantep-Kilis dolaylarında yağış karla karışık yağmur şeklini aldı. Yağışlar Marmara’da zayıf, pazartesi günü kesiyor, yeni yılın ilk günüyle beraber çoğunlukla yağmur olmak üzere yağışlar geri geliyor. Denizlerimizde rüzgar çoğunlukla orta kuvvet ve altında, yalnızca Orta ve Batı Karadeniz’de lodostan orta kuvveti aşıyor, Batı Akdeniz’de de karayelden orta kuvveti aşan rüzgar var.
İL İL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kayseri, Niğde, Artvin, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz ve Ege'nin kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Denizli, Manisa çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın ve Antalya'nın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, Antalya'nın iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BURSA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenen yağışların; Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
IZMIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANISA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MUĞLA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ADANA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri yoğun kar yağışlı
BURDUR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus bekleniyor.
AKSARAY °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
CANKIRI °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
ESKISEHIR °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kıyıları yağmur, iç kesimleri kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SIIRT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
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