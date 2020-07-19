Gaziantep'deki orman yangını sonucu 3 hektar alan zarar gördü

DHA 19 Temmuz 2020 Pazar 18:30 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 18:30

Alaca Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgârın etkisiyle yayılan yangına ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Gaziantep ve Kahramanmaraş Orman İşletme müdürlüklerine bağlı 10 arazöz, 5 su tankı, 2 iş makinesi ile yangına müdahale edildi. Hatay'dan gelen 3 helikopter de ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin 1,5 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 3 hektar alandaki örtü ve ağaçlar zarar gördü. Ormandaki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.