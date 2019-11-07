Gaziantepli Beren İspanya’da birinci

Matematik öğretmeni annesi Aslıhan Güllü tarafından 5 yaşında piyanoyla tanışması sağlanan Beren, Ukraynalı piyano eğitmeni Katryna Klymenko’nun desteğiyle bu alanda kendini geliştirmeye başladı. Okuldan arta kalan zamanda Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde eğitimlerini sürdüren Beren, İspanya’daki yarışmada 15 ülkeden rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Güllü, sonuçlar açıklandığında büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Kendime güvenim daha da arttı. Keman eğitimi de almaya başlayacağım. Ünlü bir piyanist olmayı düşünüyorum” diye konuştu.