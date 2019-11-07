Gaziantepli Beren İspanya’da birinci
Gaziantep’te yaklaşık 4 yıl önce piyano eğitimi almaya başlayan 9 yaşındaki Beren Zehra Güllü, katıldığı ilk uluslararası yarışma olan Stars At Tenerife Uluslararası Müzik Yarışması’nda birincilik kazandı.
Matematik öğretmeni annesi Aslıhan Güllü tarafından 5 yaşında piyanoyla tanışması sağlanan Beren, Ukraynalı piyano eğitmeni Katryna Klymenko’nun desteğiyle bu alanda kendini geliştirmeye başladı. Okuldan arta kalan zamanda Ferit Ginol Kültür ve Sanat Merkezinde eğitimlerini sürdüren Beren, İspanya’daki yarışmada 15 ülkeden rakiplerini geride bırakarak birincilik elde etti. Güllü, sonuçlar açıklandığında büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Kendime güvenim daha da arttı. Keman eğitimi de almaya başlayacağım. Ünlü bir piyanist olmayı düşünüyorum” diye konuştu.
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