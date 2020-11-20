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Yaşam

Gaziantep'te 2 tutuklama

Gaziantep'te kayıp kişinin cesedinin merdiven altında bulunmasıyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

AA20 Kasım 2020 Cuma 00:08 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 00:08
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Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 aydır kayıp olarak aranan kişinin cesedinin merdiven altında bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Şahinbey Mahallesi'ndeki bir evin merdiven altında Mehmet Y'nin (30) cesedinin gömülü olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler E.S, ve A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mehmet Y'nin (30) bulunması için ailesi, 2 ay önce emniyete kayıp başvurusu yapmış, Nizip Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince oluşturulan özel ekip, kayıp kişinin en son Şahinbey Mahallesi'ndeki bir evde görüldüğü tespit etmişti.

Söz konusu evde yapılan incelemelerde polis, merdiven altında yeni dökülmüş betonu fark etmiş, betonun kazılmasıyla kayıp Mehmet Y'nin cesedine ulaşılmıştı.

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