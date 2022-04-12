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Yaşam

Gaziantep'te acı olay! 2,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te yediği ceviz parçalarının soluk borusunu tıkaması sonucu nefessiz kalan 2,5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

IHA12 Nisan 2022 Salı 11:23 - Güncelleme: 12 Nisan 2022 Salı 11:23
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Olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Mavikent Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2,5 yaşındaki Metin Ufuk annesi ve kardeşiyle birlikte evde bulunduğu esnada ceviz yemeye başladı. Küçük çocuk ceviz yediği esnada bir anda soluk borusu tıkandı. Oğlunun nefessiz kaldığını fark eden anne, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük Metin, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede uzun süre müdahale edilen çocuk, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Cenazenin Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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