Gaziantep'te aile faciası: Baba-oğul tartışması kanla bitti

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi Mecit Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özhan (43) ile oğlu E.Ö. (17) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında E.Ö., babası Mehmet Özhan'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olay sonrası çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan ve madde bağımlısı olduğu öğrenilen katil zanlısı oğulun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.