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Yaşam

Gaziantep'te feci kaza

İşçi taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

İHA28 Mart 2020 Cumartesi 19:47 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 19:47
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Kaza, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Tuncay Beytullah B. idaresindeki 27 R 6848 plakalı transit araç, Bayram G. kontrolündeki 34 BLU 289 plakalı araca arkadan çarptıktan sonra refüje savrularak devrildi. Kaza sonucu transit içerisinde bulunan sürücü Tuncay Beytullah B. ile diğer 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gaziantep’teki hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası cadde üzerindeki trafik akışı ise kontrollü bir şekilde sağlandı.

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