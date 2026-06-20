İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2026 Cumartesi / 5 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Gaziantep'te kahreden kaza! Sınava yetişirken canından oldu
Yaşam

Gaziantep'te kahreden kaza! Sınava yetişirken canından oldu

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde YKS'nin ilk oturumuna yetişmek için yola çıkan iki gencin bulunduğu otomobil, kavşakta tırla çarpıştı. Ağır yaralanan öğrencilerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

IHA20 Haziran 2026 Cumartesi 14:09 - Güncelleme:
Gaziantep'te kahreden kaza! Sınava yetişirken canından oldu
ABONE OL

Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesine bağlı Soylu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İnal (19) yönetimindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, kavşakta Ahmet A. idaresindeki tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan ve YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna katılmak üzere Nizip ilçesine gittikleri öğrenilen akraba iki genç yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Fatih İnal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ahmet İnal'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Fatih İnal'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza öncesinde ana yolda geri manevra yaptığı öne sürülen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın şiddeti ve kazanın yaşandığı anlar saniye saniye yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.