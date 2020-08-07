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Yaşam

Gaziantep'te kaza: 4'ü çocuk 11 yaralı

Gaziantep'te, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.

DHA07 Ağustos 2020 Cuma 19:15 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 19:15
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Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Nurdağı yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Adem Aslan yönetimindeki 27 AAR 411 otomobil, karşı yönden gelen Recep Özdemir'in kullandığı 46 AC 426 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerdeki 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan kişileri uzun uğraşlar sonucu kurtarırken, yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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