İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Gaziantep'te metrekareye 607 kilogram yağış düştü
Yaşam

Gaziantep'te metrekareye 607 kilogram yağış düştü

Gaziantep'e yılın ilk 4 ayında düşen yağış miktarı, geçen yılın 3 katına ulaşarak metrekarede 607 kilogram oldu.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
ABONE OL

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin bu yıl artan yağışlar dolayısıyla bereketle buluştuğunu ifade etti.

Çeber, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun bu sene ilk dört ayda yağış miktarımız 607 kilograma ulaştı. Kıyas severler için küçük bir not verelim, 2025'in tamamında şehrimize metrekareye 202 kilogram yağış düştü, bu yıl daha nisan ayında 607 kilograma ulaştık. Bereketli olur inşallah. Sağanak yağmur nedeniyle zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşan hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.