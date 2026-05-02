Gaziantep'te metrekareye 607 kilogram yağış düştü

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentin bu yıl artan yağışlar dolayısıyla bereketle buluştuğunu ifade etti.

Çeber, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hamdolsun bu sene ilk dört ayda yağış miktarımız 607 kilograma ulaştı. Kıyas severler için küçük bir not verelim, 2025'in tamamında şehrimize metrekareye 202 kilogram yağış düştü, bu yıl daha nisan ayında 607 kilograma ulaştık. Bereketli olur inşallah. Sağanak yağmur nedeniyle zaman zaman olumsuz durumlarla karşılaşan hemşehrilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."