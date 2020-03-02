02 Mart 2020 Pazartesi 11:37 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 11:37

Gebelik testi bazı kişilerce heyecan verici olabilir. Adet gecikmesi gebelik testi yapmak için en önemli sebep olarak biliniyor. Gebelik şüphesi yaşayan kadınların kafasında Gebelik testi ne zaman yapılmalı? Evde gebelik testi nasıl yapılır? gibi sorular bulunuyor. Hamilelik testi, bir kadının hamile olup olmadığını belirlemeye çalışır. Kan ve idrarda belirteçler bulunur ve gebelik testleri bu maddelerden birinin örneklenmesini gerektirir ancak bu test gebeliğin çok erken aşamalarında yapılırsa doğru sonuçlar vermeyebilir. Gebelik testinde belirleyici unsur regl dönemidir, testin ne zaman yapılması gerektiği adet kanama düzenine göre değişir. Gebelik testi hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

GEBELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALI?

Gebelik testinde belirleyici unsur regl dönemidir, testin ne zaman yapılması gerektiği adet kanama düzenine göre değişiklik gösterebilir. Düzenli adet görenlerde döllenmeden 2 hafta sonra yani beklenen adet tarihinden 1-2 gün sonra test pozitif olacaktır. Düzenli adet görmeyenlerde bu süre uzayabiliyor. Günümüzde kullanılan ev tipi testlerin duyarlılığı yüksektir. Düzenli adet görenlerde beklenen adet kanamasından 5 gün önceye kadar sonuç verebilir. Ancak teknik hatalar ve adet döngüsündeki değişiklikler sebebiyle hatalı sonuç verme olasılığı yüksektir.

Gebelik testi pozitif çıkarsa gebelik kesesinin görülmesi esastır. Bu nedenle hemen bir kadın doğum uzmanına başvurulmalıdır. Eğer negatif çıkarsa adet düzenindeki değişikliğin araştırılması nedeniyle jinekolojik muayene gerekir. Gebeliği gösteren beta HCG hormonunun pozitif olduğunu gösterir. Sağlıklı bir gebelik olduğunun tespiti için ultrason ile gebelik kesesi görülmelidir.

EVDE GEBELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Gebelik testi, idrar örneğiyle yapılmaktadır. İdrarda bakılan gebelik testi, sabah ilk idrardan yapıldığı sonucun güvenilir çıkma olasılığı daha yüksektir. Evde gebelik testi yapan anne adayları streil bir kaba idrarını yapmalıdır. Gebelik testinin sonucu renk değişimini gösteren çizginin varlığına göre ortaya ortaya çıkar. Tek çizgi sonucun negatif, çift çizgi ise pozitif anlamına gelir.

Evde yapılan gebelik testlerinde yanılma payı olabilir, bu nedenle kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması önerilir.

GEBELİK TESTİ HAMİLE OLDUĞUMUZU NASIL TESPİT EDER?

Gebelik testi hCG hormonunun kanda veya idrarda tespiti ile yapılır. hCG tespiti hamileliğin olduğunun kanıtıdır. Test ile ilgili yanlış değerlendirmeler veya uygun zamanda yapılmaması nedeniyle olabilmektedir.

GEBELİK TESTİ FİYATLARI NE KADAR?

Hamilelik testi fiyatları markalara göre değişiklik gösterse de ücretlerin ortalama 4,5 TL'den başladığını söyleyebiliriz.

EVDE YAPILAN GEBELİK TESTLERİ GÜVENİLİR Mİ?

Hamilelik için kan testi yapmak en doğru sonucu almanı sağlar. Ancak evde hamilelik testi yaptığında sonucun pozitif çıktığını gördüysen bundaki yanılma payı düşük. Sonucun negatif çıktığı durumlarda ise yüzde yüz emin olmak için testi adet görene kadar belli aralıklarla tekrar edebilirsin. Güvenilirliği arttırmak için, testi zamanında yapmak önemli. Yukarıda sıkça bahsetttiğimiz gibi adet tarihinin gecikmesi, testi yaptırman için en uygun zaman. Yani adete 7 gün kala gebelik testi çıkar mı diye sorarsan cevabımız hayır olur. Ama bunun üzerinden zaman geçtikten sonra tekrar test yapıp pozitif sonuç alırsan bu, testin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Senin zamanlamanın yanlış olduğu anlamına geliyor.