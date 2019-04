Polis Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu Komiser Yardımcısı Elif Gökçe Erol, Gölbaşı’ndaki Havacılık Daire Başkanlığı’nda göreve başladı. Erol, huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında gece gündüz gökyüzünde görev yapıyor. Emniyetin ilk kadın helikopter pilotu 27 yaşındaki Erol, 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Polis Akademisinden mezun oldu. Küçüklüğünden beri pilot olma hayali kuran Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığının 2017 yılında açtığı pilotaj sınavına katıldı. Sınavda başarılı olan Erol, gerekli eğitimleri aldıktan sonra bu yıl itibarıyla Havacılık Dairesi Başkanlığında pilot olarak görev yapmaya başladı. Böylece 1981 yılında kurulan Havacılık Dairesi Başkanlığında ilk kez bir kadın pilot, helikopter kokpitine oturdu. Erol, küçüklüğünde gökyüzünde uçak gördüğünde heyecanlandığını ve severek yapacağına inandığı için pilotluğu seçtiğini ifade etti. Pilot olmaya karar verdiğinde ailesinin tedirgin olduğunu anlatan Erol, tedirginlik halinin bir süre sonra yerini gurura bıraktığını ve kendisini desteklemeye başladıklarını söyledi.

UMARIM ÖRNEK OLURUM

Erol, Emniyet Teşkilatının ilk kadın helikopter pilotu olmanın gururunu taşıdığını belirterek “Bu durum, her uçuşta beni ayrı motive ediyor. Çok güzel bir duygu. Umarım daha çok kadın pilotumuz arkamdan gelir. Hepsine örnek olmaya çalışacağım” dedi. İki kadın helikopter pilotu adayının eğitim sürecinde olduklarını anlatan Elif Gökçe Erol, onlarla birlikte çalışmayı beklediğini dile getirdi. Erol, kadınların her alanda başarılı olabileceğine inandığını vurgulayarak “Bundan sonraki hedefim, Skorsky ve Atak helikopter pilotu olmak. Yani kadın taarruz helikopteri pilotu olmak istiyorum. Emniyet Teşkilatımıza yakın zamanda Atak helikopterleri de gelecek. Onları bekliyorum” İfadelerini kullandı. Çalışma ortamında diğer meslektaşlarıyla aile gibi olduklarını söyleyen Erol, erkek meslektaşlarının kendisine her zaman destek olduğunu aktardı. Erol, tüm pilotların “Dünya Pilotlar Günü”nü kutlayarak emniyetli uçuşlar diledi. Trafik denetimi görevini başarıyla yerine getiren Erol, helikopter kamerasından kural ihlali yaptığını tespit ettikleri sürücülere trafik birimlerince gerekli cezai işlemin uygulandığını bildirdi.