İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6006
  • EURO
    52,9278
  • ALTIN
    6565.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Gece yarısı ormanda alarm! Kayıp 4 genç için seferberlik
Yaşam

Gece yarısı ormanda alarm! Kayıp 4 genç için seferberlik

İzmir'in Menderes ilçesinde kendilerinden haber alınamayan 4 kişi ormanlık alanda bulundu.

AA20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:28 - Güncelleme:
Gece yarısı ormanda alarm! Kayıp 4 genç için seferberlik
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, dün, Karabağlar ilçesi Günaltay Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan E.A. (15), İ.Ö. (17), K.Ö. (14) ve F.D'den (19) haber alamayan yakınları durumu gece 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Menderes ilçesinde ormanlık alandaki Değirmendere Şelalesi'ne gittikleri öğrenilen 4 kişi için saat 01.00 sıralarında arama çalışması başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, saat 06.30'da şelaleye yakın bir bölgede kayıp 4 kişiyi buldu.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 4 kişi tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

İhbara giden ekibe ateş açıldı! 2 polisimiz şehit oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.