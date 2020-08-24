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Yaşam

Gecekonduda çıkan yangın 4 binaya sıçradı

Şişli'de gecekonduda çıkan yangın büyüyerek çevredeki 4 binanın çatısına sıçradı. Alev alev yanan çatılara itfaiye ekipleri müdahale ederken söndürme çalışmalarına vatandaşlar da yardım etti.

DHA24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:04 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 23:04
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Yangın, Feriköy Mahallesi Ceviz Sokak'ta saat 21.00 sıralarında bir gecekondu da başladı. Yükselen alevler önce yandaki binanın dış cephesine ardından 4 binanın çatısına sıçradı. Yangın nedeniyle mahalleliler panikle sokağa döküldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bir süre soğutma çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine yardım etti. Kimisi dua ederken kimisi hortumla su sıkarak yangını söndürmeye çalıştı. Polis ve itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

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