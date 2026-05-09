Geçirdiği kaza sonrası felç kalan milli sporcudan çağrı: Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de motosiklet kullanımı hızla artıyor. TÜİK verilerine göre 2025 yılı sonu itibarıyla motosiklet sayısı 7,1 milyonu aştı. Günümüzde trafikteki her 5 araçtan 1'ini motosikletler ve motorlu bisikletler oluşturmakta olup, bu hızlı artış, trafik güvenliği açısından bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.

Ülke genelinde meydana gelen her 2 trafik kazasından birine motosikletler karışırken, bu kazaların %68,7'sinde kusurun motosiklet sürücülerine ait olduğu tespit edilmiştir. Sadece 2025 yılında motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında 1.675 kişi hayatını kaybetmiştir. Özellikle 16–30 yaş aralığındaki genç sürücüler, kazaya karışanların %69'unu oluşturarak en riskli grup olarak öne çıkmaktadır.

Can kayıplarının yaşanmasına en çok neden olan kusurların başında hız ihlalleri gelmektedir. 2025 yılında motosikletlerin karıştığı kazalarda hayatını kaybeden 1.675 kişinin %45'i 759 kişi hız ihlali nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Bunu 202 kişi ile şerit izleme ve değiştirme kurallarının ihlal edilmesi takip etmektedir. Trafik kurallarına uyulmaması geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle, eski milli atlet Yener Aras'ın da yer aldığı kamu spotunda, bu iki kural ihlaline özellikle değinilmiştir.

AŞIRI HIZ VE ŞERİT İHLALİ MİLLİ ATLETİN HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Türkiye'yi atletizm pistlerinde milli formayla temsil eden 26 yaşındaki Yener Aras 400 ve 800 metre branşlarında önemli başarılara imza atmış; kariyerine 9 Türkiye şampiyonluğu, 2 Balkan ikinciliği ve 1 Avrupa dokuzunculuğu sığdırmıştı. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Aras, aktif sporculuğunun yanı sıra antrenörlük ve spor salonu işletmeciliği yapıyordu. Ancak Aras'ın hayatı, 2024 yılında geçirdiği trafik kazasıyla değişti.

Kazadan günler önce son yarışına çıktığını belirten Aras, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"25'inci doğum günümde, 26 Ağustos 2024 tarihinde, atletizm yarışmasında kariyerimdeki son yarışım olduğunu bilmeden koştum. Doğum günümdeki yarışımdan altı gün sonra, 02 Eylül sabahı saat 08.30 sıralarında motosikletimle işe giderken İstanbul Maltepe Gülsuyu Köprüsü yakınlarında aynadan baktığımda, arkamdan şeridini ihlal ederek hızla gelen bir motosikletliyi fark ettim. Fark etmemle bana çarpması bir oldu. Gözlerimi yoğun bakımda açtım.

Kazanın ardından yaşamının tamamen değiştiğini ifade eden Aras,"Omurilik felci (parapleji) nedeniyle göğüs altımı hissetmiyorum. Tedavi sürecim devam ediyor. Fiziksel ve psikolojik olarak zorlu bir süreçten geçiyorum. Kaza öncesinde nişanlımla düğün hazırlıkları yapıyorduk, düğünümüze altı ay kalmıştı. Tüm hazırlıkları ertelemek zorunda kaldık. Sonrasında paraküreğe başladım ancak yaşadığım başka bir sakatlık nedeniyle ona da devam edemiyorum. Hala yoğun bir tedavi sürecindeyim. Psikolojik, fiziksel, maddi ve manevi açıdan oldukça zor bir süreçten geçiyorum. Birinin yaptığı bir kural ihlali yüzünden bırakın koşmayı adım bile atamıyorum artık. Ne olur kurallara uyalım. Çünkü bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır." dedi.

KORUYUCU EKİPMAN HAYAT KURTARIYOR

Motosiklet sürücülerinin trafikte güvenliğinin sağlanmasında en temel unsur koruyucu ekipmanların eksiksiz ve doğru şekilde kullanılmasıdır. Kampanya kapsamında ayrıca uluslararası güvenlik standartlarına uygun, tam korumalı ve sertifikalı kaskların tercih edilmesi ve kaskın doğru şekilde takılmasının hayati önem taşıdığını anlatan bir sosyal medya videosu da hazırlanmıştır.

Kaskın başı tam olarak sarması ve çene kayışının mutlaka bağlanması gerekmektedir. Yarım takılan veya bağlanmayan kasklar hiçbir şekilde koruma sağlamaz. Ayrıca eldiven, mont, pantolon ve bot gibi koruyucu ekipmanlar da kask kadar önemlidir ve ciddi yaralanmaların önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Gece sürüşlerinde, diğer sürücüler tarafından fark edilebilirliği artırmak amacıyla reflektif yelek kullanımının hayati önem taşıdığına ayrıca dikkat çekilmektedir.

KÖR NOKTA RİSKİNE DİKKAT

Trafikte Haklarım Derneği Kurucu Başkanı Yasemin Usta, trafik kazalarının ve can kayıplarının azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla 2015 yılından bu yana trafik güvenliği alanında çalışmalar yürüttüklerini belirterek, kampanya kapsamında açıklamalarda bulundu. Usta, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yürüttüğümüz son kampanyada motosiklet kaza faktörlerine ilişkin kamu spotları hazırladık. Bu çalışmalarda, kazalarda en yüksek risk grubunda yer alan ve "incinebilir yol kullanıcıları" olarak tanımlanan motosiklet, bisiklet, e-scooter sürücüleri ile yayalar için görünmeyen tehlike olan "kör nokta" konusuna dikkat çektik.

Kör nokta, sürücülerin aynalardan göremediği alanları ifade eder ve bu bölgelerde kalan yol kullanıcıları çoğu zaman fark edilmez. Özellikle kamyon, otobüs ve tır gibi ağır vasıtalarda kör nokta alanları çok daha geniştir. Maalesef pek çok incinebilir yol kullanıcısı, büyük araçların kör noktalarında kaldıklarında sürücüler tarafından görülmediklerinin farkında değil. Günümüzde kör nokta uyarı sistemleri tüm araçlarda standart donanım olarak bulunmadığı için, büyük araçların yanında seyir halindeyken "güvenlik balonu" olarak ifade edilen koruma mesafesine mutlaka dikkat edilmesi ve hiçbir şeyin şansa bırakılmaması gerekmektedir.

Motosikletlerin diğer araçlara göre daha küçük olması nedeniyle bazı sürücülerin motosikletleri bir taşıt olarak kabul etmediği, bazı motosiklet sürücülerinin ise motoru bir taşıt olarak görmediği bir gerçek. Bu durum trafik kurallarına uyumu zayıflatarak trafikte kaza riskini artırmaktadır. Trafik kazasında sevdiğini kaybetmenin acısını bilen biri olarak, ne olur trafikte kurallarına uyalım ve kazaların, can kayıplarının önüne birlikte geçelim.

"BİR KURAL BİR ÖMÜR" KAMPANYASI

İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen kampanya kapsamında, 2 kamu spotu ve 1 sosyal medya videosu hazırlanarak trafik kurallarının hayati önemine bir kez daha dikkat çekilmektedir. "Bir kural, bir ömür boyu sürecek fark yaratır" mesajını vurgulayan yetkililer, tüm vatandaşları trafik kurallarına uymaya ve sosyal medyada #BirKuralBirÖmür etiketiyle kampanyaya destek vermeye davet etti.