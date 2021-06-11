Geçmişi milattan önce 200'lü yıllara dayanıyor! Yeniden canlandırdılar

DHA 11 Haziran 2021 Cuma 12:43 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 12:43

Geçmişi milattan önce 200'lü yıllara dayanan Attuda Antik Kenti'nin de bulunduğu Denizli'nin Sarayköy ilçesindeki Hisar Mahallesi'nde, halk arasında 'cıngırdak' olarak bilinen bir tür tahterevalli kuruldu. Eğlence amacıyla vakit geçirilen cıngırdak, 50 yıl sonra mahalle meydanındaki yerini tekrar aldı. Mahalleli, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki direğin üzerine yerleştirilen, 6 metrelik sırığa tutunup, çevrelerinde dönerek eğlendi.

Hisar muhtarı Aşkın Şen, nostaljik bir hava katmak ve 50 yıllık özlemi dindirmek için cıngırdak kurduklarını söyledi. Eskiden eğlence amacıyla ilçedeki köylerin birçoğunda çıngırdak bulunduğunu belirten Şen, günümüzde bu geleneğin yok olmaya yüz tuttuğunu ifade etti. Cıngırdağın bölge sakinlerinin anılarında özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Şen, "Amacımız mahallemizde geçmişi canlandırmaktı. Dedelerimiz, ninelerimiz babalarımız ve annelerimizin hepsi zamanında cıngırdağa binmişler. Her mahallede bundan birer tane olurdu. Bu gelenek unutulmuştu. Biz bu geleneği yeniden canlandırmak istedik. Mahallemizin meydanına cıngırdak kurduk" dedi.

İLGİ ODAĞI OLDU

Cıngırdağın vatandaşların ilgisini çektiğini ifade eden Şen, "Buraya gelenler bilmediği için ne olduğunu soruyor. Biz onlara yardımcı oluyoruz. Biniyorlar, eğlenceli vakit geçiriyorlar. Fotoğraf ve video çekiyorlar. Cıngırdak mahallemizde eğlence oldu. Önceden bayramlarda insanlar toplanır ve cıngırdağa binermiş. Hep olumlu tepkiler aldık. Almanya, Fransa gibi ülkelerdeki gurbetçiler sosyal medya aracılığıyla cırgırdağı görüp bizi arıyorlar. Gençken bindikleri cıngırdağı yeniden görünce mutlu oluyorlar" diye konuştu.

Mahallede oturan Mustafa Öztekin ise cıngırdak sayesinde çocukluk anılarının yeniden canlandığını kaydederek, "Mahallemize cıngırdağın yeniden kurulması çok iyi oldu. Bu ben çocukken vardı. O zamanlar binerdik. Anılarımızı tazeliyoruz. Köyümüze birçok kişi geliyor ve cıngırdağa biniyor. Mahallemize bir hareketlilik getirdi" ifadelerini kullandı.