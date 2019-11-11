Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? 11 milyon fidan bugün toprakla buluşuyor!

Geleceğe Nefes Kampanyası ile Türkiye 11 milyon fidana kavuşacak. Sosyal medyada yoğun ilgi gören Geleceğe Nefes kampanyasında 11 milyon fidan hedefi aşıldı. Geleceğe Nefes projesi ile 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilde gerçekleşecek. 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikilecek. Geleceğe Nefes katılım belgesi nasıl alınır? sorusunun yanıtı kampanyaya ilgi gösteren tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 11 milyon fidan bugün toprakla buluşuyor. Geleceğe Nefes Kampanyası sitesinden yapılan açıklamada; “Teşekkürler Türkiye ‘Geleceğe Nefes’ seferberliğinde 11 Kasım 2019’da 81 ilde 2023 noktada dikilecek 11 milyon fidanı kısa sürede sahiplendiniz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak konusundaki bu heyecana karşılık fidan sahiplenme kampanyamıza devam ediyoruz. Sahipleneceğiniz veya bağışlayacağınız fidanları 11 Kasım sonrasında da toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Haydi Türkiye bir gün değil, her gün geleceğe nefes olmaya…” denildi.

11 MİLYON FİDAN BUGÜN TOPRAKLA BULUŞUYOR!

Geleceğe Nefes Kampanyası ile Türkiye 11 milyon fidana kavuşacak. Fidan dikme kampanyası Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes projesi ile 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilde gerçekleşecek. 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidan dikilecek.

GELECEĞE NEFES KATILIM BELGESİ NASIL ALINIR?

Geleceğe Nefes katılım belgesi almak için yapmanız gereken işlemler çok basit. 'FİDAN SAHİPLEN' butonuna tıkladığınızda isim soyisim ve e-posta girdikten sonra istediğiniz şehirde adınıza ücretsiz fidan dikimi gerçekleştirilecek.

FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIR?

Kişi ya da Kuruluş istendiği sayıda fidan bağışında bulunabilir. Bağışlanan fidanlar ağaçlandırma sahası içinde yer alır.

1 Fidan Bağışı 10 TL'dir.

E-Sertifika talepleriniz ödeme yapıldıktan sonra ortalama 1 iş günü içinde, basılı Sertifika talepleriniz ise 5 iş günü içinde teslim edilmektedir.