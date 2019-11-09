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Geleceğe Nefes tören alanları nereler? 11 milyon fidan dikimi ne zaman yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasında 11 milyon fidan hedefi aşıldı. Geleceğe Nefes tören alanları nereler? 11 milyon fidan dikimi ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 11 Kasım'da 11 milyon 47 bin 430 fidan dikilmesi hedeflenirken alınan karar ile 11 Kasım'dan sonra da fidanlar toprakla buluşturulmaya devam edecek. Kampanyaya katılan kişiler diledikleri ilimizi seçerek fidan dikme sertifikası alabiliyorlar. Geleceğe Nefes fidan sahiplenme kampanyası hakkında tüm detaylara haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar..

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Geleceğe Nefes fidan sahiplenme kampanyası yoğun ilgi gördü ve hedefler aşıldı. Geleceğe Nefes tören alanları nereler? 11 milyon fidan dikimi ne zaman yapılacak? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak, 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için başlatılan “Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan” kampanyasına başvurular devam ediyor.  11 milyon fidan kısa sürede sahiplenildi. Tarım ve Orman Bakanlığı kampanyaya gösterilen ilgiye karşılık verdi ve fidan sahiplenme kampanyasına devam ettiğini duyurdu.  
 

GELECEĞE NEFES KAMPANYASINA KATILMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

 

GELECEĞE NEFES FİDAN SAHİPLENME KAMPANYASI HEDEF AŞTI! 
Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı Geleceğe Nefes kampanyasında 11 milyon fidan hedefi aşıldı. 11 Kasım'da 11 milyon 47 bin 430 fidan dikilmesi hedeflenirken alınan karar ile 11 Kasım'dan sonra da fidanlar toprakla buluşturulacak.
 
11 MİLYON FİDAN DİKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? 
Öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine kısaca 7 den 77’ye toplumun bütün kesimlerinden katılacak vatandaşlarımızın katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11’de 81 ilimizde aynı anda 3 saatlik bir zaman dilimi içerisinde ülke genelinde 11 milyon adet fidanı toprakla buluşturacağız. 
 
 
GELECEĞE NEFES TÖREN ALANLARI NERELER?
Geleceğe Nefes tören alanları https://gelecegenefes.com/ resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. 
 
İSTANBUL TÖREN ALANLARI
EYÜP / PİRİNÇÇİ MAH. / AĞAÇLANDIRMA SAHASI
PENDİK / KURNA / ORMAN ARAZİSİ AĞAÇLANDIRMASI (End.Ağaç)

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