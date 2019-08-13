Gelin koçu geleneği sürüyor
Türkiye’nin dört bir yanında Kurban Bayramı’nda süslenen koçun altın bilezikle nişanlıya hediye edilmesi geleneği devam ediyor.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde öğretmen Ümit Köse, nişanlısı jeofizik mühendisi Gizem Özbek’in yaşadığı eve kurbanlık koç getirdi. Kurban Bayramı’na özgü olan ve uzun yıllardır sürdürülen gelenekte, özenle süslenen ve boynuna bilezik bağlanan koç, gelin adayına hediye edildi. Köse’nin dedesi 80 yaşındaki Mehmet Köse, bu tür gelenekleri yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
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