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Gelin ve damat bisikletli konvoyla mutluluğa pedal çevirdi

Adana’da yeni evlenen bisiklet tutkunu bir çift, bisikleti gelin arabası yaptı. Gelin ve damadın yakınları ve arkadaşları da süsledikleri bisikletleriyle söyledikleri şarkılarla düğün konvoyuna eşlik ederek şehirde pedal çevirdi.

  • İHA
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Adana’da önümüzdeki hafta evlenecek olan Kübra Aykın ve Meriç Menekşe çifti, bisikletlerini süsleyerek gelin arabası yaptı.
 
 
Yaklaşık 10 yıl önce tanışan çift, bisiklet sporuna dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için yakınları ve arkadaşlarıyla pedal çevirerek, kentte tur attı.
 
 
 
İstasyon Meydanı’nda buluşan bisikletli gelin konvoyu, şarkılar eşliğinde kalabalık caddelerden ilerleyerek Merkez Park’a kadar gitti. Kimi vatandaşlar bisikletli gelin konvoyunu şaşkınlıkla izlerken, kimileri de genç çifte mutluluklar diledi.
 
 
Önümüzdeki hafta dünya evine girecek gelin Kübra Aykın, mutlu günlerine bisiklet konvoyuyla renk katmak istediklerini ifade ederek, “Annemle birlikte sürekli bisiklet turları gerçekleştiriyoruz. Bugün de bisikletli yaşama dikkat çekmek için böyle bir düğün konvoyu yapmak istedik. Mutluyuz” ifadesini kullandı.
 
 
Damat Meriç Menekşe ise Kübra Aykın ile 10 yıl önce tanıştıklarını ve son iki yıldır da evlenme planları yaptıklarını belirterek, “Bisiklet uzun süredir hayatımızda. Hem düğünümüzle birleştirmek hem de insanlarda farkındalık oluşturabilmek için böyle bir konvoy düzenledik. Umarım insanları bilinçlendirebiliriz” dedi.
 
 
Süslü Kadınlar adı altında Adana’da bisiklet turları da düzenleyen gelin Kübra Aykın’ın annesi Ezo Üge, yaklaşık 7 yıldır bisikletli yaşamı savunduğunu kaydederek, “Bisiklet hayatımın bir parçası oldu ve kızım da beni bu konuda hiç yalnız bırakmadı. Bisikletle ne zaman bir etkinlik yapsam, hep yanımdaydı. Benim bisikletle düğün konvoyu yapma gibi bir hayalim vardı. Bu da kızıma kısmet oldu. Burada bir kutlamadan ziyade bisiklete dikkat çekme amacı var. Adana bisikletli ulaşım için bir cennet” diye konuştu.
 

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