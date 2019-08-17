Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman? gibi soruların yanıtları tüm Gelinim Mutfakta izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kanal D’nin fenomen yarışma programı için geri sayım başladı. Fatih Ürek'in eğlenceli sunumu ile izleyicisine keyifli dakikalar yaşatan Gelinim Mutfakta da heyecan kaldığı yerden devam edecek. Haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziği koluna takacak. En düşük puanı alan gelin de yarışmaya veda edecek. Gelinim Mutfakta hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kanal D’nin fenomen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 19 Ağustos Pazartesi günü yeni sezonu ile ekranlara geri dönüyor.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON BAŞLIYOR

Sunuculuğunu Fatih Ürek’in üstlendiği program, bu sezonda da ekranların en çok altın dağıtan yarışması olmaya devam edecek.

Gelinim Mutfakta’ da, birbirinden iddialı gelinler, kendilerine ayrılan sürede günün yemeğini yapmaya çalışacak. En güzel yemeği yaparak kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin, günün birincisi olarak çeyrek altın almaya hak kazanacak. Haftanın birincisi olan gelin ise 5 altın bileziği koluna takacak. En düşük puanı alan gelin de yarışmaya veda edecek.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Sunuculuğunu ünlü sanatçı Fatih Ürek’in yapacağı "Gelinim Mutfakta"da dört kayınvalide, gelinleriyle birlikte yarışarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor

Gelinine güvenen kayınvalideler, marifetli gelinler…

Ekranların en lezzetli, en çekişmeli bir o kadar eğlenceli yarışması olmaya aday "Gelinim Mutfakta"da gelinler, kendilerine verilen süre içerisinde günün yemeğini yapmaya çalışacak, bu yarışta onları an be an izleyen kayınvalideler ise puanladığı tabakların kime ait olduğunu bilmeden puan vererek gelinini birinci yapmaya çalışacak.

Haftanın sonunda en yüksek puanı alan gelin ve kayınvalidesi 10 Bin TL değerinde 5 altın bilezik kazanırken, en düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi ise programa veda edecek.

Programda gelinler ve kayınvalidelerin yanı sıra birbirinden farklı tarifler ve lezzetler de ekrana gelecek.