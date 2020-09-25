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Yaşam

Gemide narkotik operasyonu

İskenderun emniyetinin Körfezdeki bir gemide yaptığı narkotik operasyonunda 5 kilogram kokain yakalandı.

AA25 Eylül 2020 Cuma 19:25 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 19:25
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İskenderun Körfezi'nde bir gemiye düzenlenen operasyonda 5 kilogram kokain ele geçirildi. Kentte özel bir limana çekilen gemide arama çalışmaları devam ediyor.

Hatay il ve İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek çalışma başlattı.

Kolombiya'dan İskenderun'a kömür getiren Portekiz bayraklı "Sıder Venture" isimli gemiyi takibe alan polis, körfeze girdiği sırada gemiye operasyon düzenledi.

Geminin güverte kısmında narkotik köpeklerle yapılan aramada zulalanmış 5 kilogram kokain ele geçirildi.

Kentte özel bir limana çekilen gemide arama çalışmaları devam ediyor.

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