Genç iş adamı otomobilinde tüfekle vurulmuş olarak ölü bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesi Umurbey Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, bir otomobilin içerisinde hareketsiz kişiyi fark etti. Otomobilin kapısını açan ekipler, göğsünden av tüfeği ile vurulmuş kişinin cesediyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemerde av tüfeği ve 1 adet boş fişek bulunurken, ölen kişinin zeytin ticareti yapan Murat A. olduğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından ceset, Gemlik Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.