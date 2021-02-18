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Yaşam

Genç kadın evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir marketler zincirinde yöneticilik yapan 37 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

DHA18 Şubat 2021 Perşembe 15:34 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 15:34
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Bodrum'un Gölköy Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk annesi Dehan A., dün yönetici olarak çalıştığı markete gitmedi. Mesai arkadaşları, saat 20.00 sıralarında, gün içinde telefonlarına da yanıt vermeyen genç kadının yalnız yaşadığı eve geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren arkadaşları,

Dehan A.'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbarı üzerine adrese gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yanında çok sayıda ilaç bulunan Dehan A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İntihar ettiği tahmin edilen Dehan A'nın kesin ölüm nedeni otopsi ile sonra belli olacak.

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