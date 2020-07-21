Tepki gösterenleri umursamadı! Genç kızı sokak ortasında darp etti

IHA 21 Temmuz 2020 Salı 15:34 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 15:56

Erzurum’da genç bir kızın sokak ortasında şiddet gördüğü görüntüler cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis, genç kıza ‘öldürürüm seni’ diyerek şiddet uygulayan zanlının bulunması için çalışma başlattı.

Türkiye, Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken bir kadını şiddet görüntüsü de Erzurum’dan geldi. Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde bir kişi kız arkadaşını yüzüne vurarak darp ediyor. Genç kıza "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra boğazını sıkan zanlı genç kızın karın bölgesine yumruk atarak darp etmeye devam ediyor.

“Polisi ara, sana ne” diyerek çevredeki vatandaşların tepkisini umursamadı

Cep telefonu ile o anları görüntüleyen bir kadının “Polisi arıyoruz, sen kime vuruyorsun burası dağ başı mı?" laflarını umursamayan zanlı, “Ara sana ne” diye cevap verdikten sonra genç kızı yerden kaldırıyor. Pınar Gültekin cinayetinin ardından Erzurum’dan sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

“Ekipler kaçan zanlıyı arıyor”

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen Erzurum Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler genç kızı darp eden zanlının bulunması için çalışma başlattı.