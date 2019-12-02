12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,747
  • 6,3698
  • 269.939
  • 108004
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Genç kızların yüzüne yakıcı sıvı attı ve kaçtı! İşte o dehşet anları

Edirne'de kimliği belirsiz bir kişi, arkadaşıyla kaldırımda arkadaşıyla yürüyen üniversite öğrencisi A.Y.Ö. adlı genç kız ile şehir içir taşımacılığı yapan midibüste seyahat eden G.Y. adlı kadının yüzüne yakıcı sıvı atarak kaçtı. Hastanede tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edilen A.Y.Ö. ile G.Y., yüzlerinde yanıklara yol açan ve acı veren sıvının sinek ilacı olabileceğini öne sürdü. Saldırganın yolda arkadaşıyla yürüyen A.Y.Ö.'nün yüzüne sıvı attığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

GENÇ KIZIN YÜZÜNE SIVIYI DÖKEREK KAÇTI
 
Edirne'de üniversite öğrencisi A.Y.Ö., arkadaşıyla Ayşekadın semtinde yürüdüğü sırada yanlarına gelen bir elindeki plastik şişenin kapağını açıp içerisindeki sıvıyı genç kızın yüzüne doğru dökerek kaçtı. Yüzüne sıvı dökülen A.Y.Ö. acı içinde feryat ederken, çevredekiler polis ve sağlık ekibine haber verdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 
İKİNCİ SALDIRI OTOBÜSTE GERÇEKLEŞTİ
 
Olayın üzerinden yarım saat geçmeden iddiaya göre, aynı şüpheli, ikinci saldırıyı otobüste gerçekleştirdi. Saldırgan, şehir içi taşımacılık yapan bir midibüste yaşlı bir kadının yüzüne pet şişedeki yakıcı sıvıyı atarak kaçtı. Yüzüne yanıcı madde gelen G.Y., olay yerine yakın bir hastanede tedaviye alındı. Yapılan ilk belirlemelerde sıvının sinek ilacı ile karıştırılmış bir madde olduğu belirtilirken, hastanede tedavi gören A.Y.Ö. ile G.Y. taburcu edildi.
 
GÜVENİLİK KAMERALARINA YANSIDI
 
Şüphelinin Ayşekadın semtinde A.Y.Ö.'nün yüzüne sıvı attığı ve otobüsten indiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarında A.Y.Ö, arkadaşıyla yürürken yanlarından geçen 40 yaşlarında sakallı olduğu görülen şüpheli, elindeki pet şişe içindeki sıvıyı yüzüne doğru atıp uzaklaşıyor. Diğer görüntülerde ise şüphelinin elinde poşet ile minibüsten indikten sonra elindeki pet şişeyi sokağa atarak uzaklaştığı görüldü.
 
Sıvılı saldırı Edirne´de özellikle kadınlar arasında büyük tedirginlik yarattı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Dünyada bir ilk! Devreye giriyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

BM Güvenlik Konseyi ABD'ye emanet

BM Güvenlik Konseyi ABD'ye emanet

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

RTÜK'ten Netflix'e teşekkür etti ve 'örnek alınmalı' dedi

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Türkiye terörden temizledi! İlk şirket açıldı

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Kral Selman'ın üvey kardeşi Mutaib bin Abdulaziz öldü

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı

Kayıp dağcılarla ilgili yeni gelişme: Ayak izlerine rastlanıldı

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!

Cani koca, önce eşini dövdü sonra kaynar su döktü!

Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Borsa İstanbul'da yeni rekor!

Tam 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor

Tam 170 bin AIDS'li genç tedavi görmüyor
 

POPÜLER HABERLER

Dünyada bir ilk! Devreye giriyor

Dünyada bir ilk! Devreye giriyor

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

SIM kartlar tarih oluyor! İşte yeni teknoloji

'Yılın Fotoğrafları' belirlenecek

'Yılın Fotoğrafları' belirlenecek

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

'Altın portakal' deniliyor, kilosu 20 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA