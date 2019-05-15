Genç oyuncu kabusu yaşadı: Telefonumu kafamda parçaladı

Oyuncu Gülfer Sarıgül, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldığı müzisyen nişanlısı Erman Ertan'ın saldırısına maruz kaldığını iddia etti. Sarıgül, kafasını mutfak tezgahına vurduğunu ileri sürdüğü Ertan hakkında suç duyurusunda bulundu.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Savcılık tarafından, genç oyuncunun ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Ertan; olay günü Gülfer'le aralarında anlaşmazlık çıktığını, tartışma sırasında nişanlısının kolundan tuttuğunu, sesini yükselttiğini, alkollü olduğu için dışarı çıkmasını istemediği için kavga ettiklerini belirtti. Darp olayının kesinlikle yaşanmadığını kaydeden Ertan, suçlamaları reddetti. Yürütülen soruşturma sonunda ünlü müzisyen hakkında 'yaralama, mala zarar verme, hakaret, tehdit' suçlarından dava açıldı. Sekiz yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü müzisyen, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

'BAŞIMI MUTFAK TEZGAHINA VURDU'

Gülfer Sarıgül, dilekçesinde şunları söyledi: "Ayrılma kararıma sinirlendi ve saçımdan tutarak 'Nereye gidiyorsun?' diye tepki gösterdi. Küfürler etti. Boğazımı sıktı. Saçımdan tutarak beni salondan mutfağa kadar sürükledi. Başımı tutup mutfak tezgahına vurdu. Yere düşünce de kafamı buzdolabına vurdu. 3 bin lira değerindeki telefonumu kafama fırlatarak parçaladı. Beni komşularım kurtardı. Gözüm şişti, göğsümde ve anlımda morluklarım var. Erman Ertan'dan şikayetçiyim."

(Sabah)