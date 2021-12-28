Gençlik çalışanı nedir? Gençlik çalışanı ne iş yapar?

28 Aralık 2021 Salı 12:39 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 12:39

Gençlik çalışanı nedir? sorusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel alımı ilanı sonrası merak edilen konular arasında yer aldı. GSB, 2022 yılında Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere; Sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alımı yapacak. Alım yapılacak kadrolar arasında yer alan Gençlik çalışanı branşı dikkat çekti. Buna göre Gençlik çalışanı ne iş yapar? İşte detaylar

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 yılında Bakanlık bünyesinde çalışmak üzere; Sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli olmak üzere 1575 personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki Gençlik çalışanı nedir, ne iş yapar? İşte Gençlik çalışanı mesleği ile ilgili merak edilenler

GENÇLİK ÇALIŞANI NEDİR?

Gençlik çalışanı, biraz adından da anlaşılacağı üzere, gençlerin sosyal ve bireysel gelişimleri için çalışan, gençlere yönelik aktiviteler düzenleyen ve süreçleri organize eden kişiye verilen isimdir.

Gençlik çalışanları doğrudan gençlere yönelik veya gençlerle çalışan, onların yaşam becerileri geliştirmelerine, sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve kendileri için doğru kararlar vermelerine yardımcı olan profesyonel çalışanlardır.

Gençlik çalışanları genellikle gençlik merkezleri, gençlik dernekleri, kamu ve özel kuruluşların gençlik birimlerinde çalışır, proje ve faaliyetlerinde kolaylaştırıcı olarak görev alırlar. Gençlik çalışanları yukarıdaki özellikleri taşıyan her yaştan bireyler olabilir. Ayrıca gençlik çalışanları profesyonel (maaşlı) çalışan olmalarının yanı sıra serbest çalışan (freelancer) veya gönüllü olarak bir kurum/kuruluşta faaliyet yürütebilirler. Mühim olan nokta yürüttüğü faaliyetlerin gençlere (15-35 yaş) yönelik olmasıdır.

GENÇLİK ÇALIŞANI NE İŞ YAPAR?

*Gençlerle sıkı iletişim ve ilişki kurmak

*Gençleri sosyal olarak gruplaştırıp sorumluluklar vermek

*Gençlere yönelik projeler geliştirmek

*Rehberlik etmek

*Gençlerin gelişimi için kaynaklar araştırmak

*Sanat temelli etkinlikler, topluluk/çevre projeleri, konut etkinlikleri, açık hava eğitimi ve spor etkinlikleri yürütmek

*Sosyal yardım çalışmaları da dahil olmak üzere farklı ortamlarda gençleri desteklemek

*Mentor, antrenör ve destek bireyler, daha fazla sosyal içermeyi teşvik eder

*Sosyal bakım, sağlık, polis, eğitim, gençlik suçlu ekipleri ve yerel makamlar gibi gençleri destekleyen diğer kuruluşlardan profesyonellerle ortak çalışma

*Farklı sektörlerden uygulayıcıları 'aile etrafındaki ekip' yaklaşımının bir parçası olarak bir araya getiren çok ajanslı toplantılara katılmak ve katkıda bulunmak

*Koruma, sağlık ve güvenlik ve yerel politika gelişmelerine dair güncel bilgileri korumak için düzenli eğitim ve gelişim fırsatlarına katılmak

*Gönüllüler dahil çalışanları işe almak, eğitmek ve yönetmek

İdari görevleri üstlenmek, etkin kayıt sistemlerini sürdürmek ve sorulara cevap vermek

*Geliştirilmiş provizyon için destek kazanmak ve gençlerin çıkarlarını savunmak için ebeveyn olarak çalışmak ve topluluk gruplarıyla çalışmak

*Gençlere yönelik hizmetleri veya kaynakları iyileştirecek projeler için finansman kaynaklarını belirlemek ve takip etmek.

GSB, 500 GENÇLİK ÇALIŞANI ALACAK!

GSB tarafından sözleşmeli 373 spor uzmanı, 50 psikolog, 500 gençlik çalışanı ve 652 yurt yönetim personeli alımı yapılacak.

Gençlik Çalışanı, Spor Uzmanı ve Psikolog başvuruları 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Gençlik Çalışanı pozisyonları için başvuru şartları;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

MAAŞLARI NE KADAR?

Gençlik çalışanları, 45.807 ile 56.950 TL arasında bir yıllık maaş bekleyebilirler.

Profesyonel gençlik çalışanları için maaşlar 63.650 TL – 89.950 TL arasında değişip ve artmaktadır.

Gelir, kazanç ve maaş bilgisi sadece bilgilendirme amaçlıdır. (Maaşlar yıllık olarak hesaplanmıştır)

Ayrıca yılda iki kez de zam almaktadırlar.

NASIL GENÇLİK ÇALIŞANI OLUNUR?

Gençlik Çalışanı olmak için öncelikle herhangi bir lisans mezunu olmak ve genel olarak 18-35 yaş sınırında olmak gerekir. Özel kuruluşlarda pek aranmasa da, Gençlik ve Spor Bakanlığı alımlarında KPSS de gereklidir. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na uyuyor olmak da aranan bir diğer şarttır.

Gençlik Çalışanı esas olarak gençlerin rehberidir. GSB alımlarında da başta KYK yurtlarında olmak üzere genç kardeşlerimizin bireysel ve sosyal çalışmaları gençlik çalışanı ile sağlanacak.