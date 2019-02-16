Genel af son dakika ne zaman çıkacak? Af ve ceza indiriminden kimler yararlanacak?

Af yasası son dakika gelişmelerini mahkum yakınları tarafından takip ediliyor. 2019'da af ceza indirimi ve genel af yasası çıkacak mı? Af yasası ile ilgili yapılan son açıklamalar neler? soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte konuya ilişkin yapılan son açıklamalar...

Af yasa teklifi ve ceza indirimi cezaevinde yaşayan ve yakın akrabaları tarafından takip ediliyor. TBMM’de görüşüldükten sonra onaylanması beklenen genel af yasası ile ilgili detayları bu haberimiz üzerinde ulaşabilirsiniz. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş basılı gazetelerin yöneticileriyle bir araya gelerek afla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Numan Kurtulmuş, son günlerin en çok tartışılan konularından 'Af' teklifi hakkında, "Af meselesi seçime kadar Meclis’te gündeme gelmeyecek gibi görünüyor.

Adalet Bakanı Gül "Toplumun bu konudaki hassasiyetlerine uygun adım atacaklarını" vurgulayarak denetimli serbestlik veya farklı infaz önerileri üzerinde çalışıldığını açıkladı. Cezaevlerinde mahkumların ve ailelerinin hayatlarında şu sıralar tek konuştukları şey af. Bütün mahkumların gündeminde af var. Cezaevinde umutlu bir bekleyiş varken dışarıda da mahkum yakınlarının umutlu bekleyişleri devam ediyor.

AF YASASI 2019'DA ÇIKACAK MI?

Af yasası ile ilgili yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Konu ile ilgili yapılan açıklamalara göre; serbetlik veya farklı infaz önerileri üzerinde durulan af yasası ile ilgili netlik kazanmış değil. Yapılacak düzenlemeler ile birlikte bu yıl içerisinde af yasasının çıkması bekleniyor. Kesin tarih ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Af yasası ile ilgili yapılan açıklamaların detaylarına bu haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerle bir araya geldi ve mahkumlara af meselesi ile ilgili detayları açıkladı.

Ankara 'da basın mensupları ile bir araya gelen ve gündeme ilişkin konuları değerlendiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mahkumlara af konusuna değindi.

Milliyetçi Hareket Partisi 'nin mahkumlara af ile ilgili tasarısına değinen Bakan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"MHP’nin teklifi ile ilgili cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı.

Türkiye’de ceza adaleti anlamında bazı suçlar var ki hiç içeriye girmiyor.

Adam hırsızlık yapıyor girmiyor, öbürü de infaz süresi çok kısa.

MHP'den EYT, ek gösterge ve af açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay: -"MHP'nin verdiği söz senettir. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi ve arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay: -"MHP'nin verdiği söz senettir. Emeklilikte yaşa takılanlar, ek gösterge, şartlı ceza indirimi ve diğer konularda, her meselenin sahibi, takipçisi ve arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

EN SON AÇIKLAMALAR NELERDİ?

AF SEÇİM SONRASINA KALABİLİR

Kurtulmuş, MHP’nin af teklifiyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “Af konusunda örneğin Adalet Bakanlığımız önemli çalışmalar yaptı. Bu arada seçime kadar Meclis’in takvimini ve gündemindeki yoğunluğu hesap ederek, af tasarısına seçimlerden sonra bakılır diye düşünüyorum.”

MHP'Lİ KALYONCU'DAN AF AÇIKLAMASI

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin bir an önce Genel Kurul'a gelmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu’nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" dedi.

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP'nin af teklifine ilişkin CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in, "İnsanların umutlarıyla oynayarak partinize oy aldınız, siz oy dolandırıcısısınız" sözlerine yanıt verdi. Hasan Kalyoncu, MHP'nin af teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulduğunu belirterek, "MHP'nin dışında hiçbir parti bu konuda duyarlı olmamıştır. CHP sözcüleri bu konuda AK Parti'nin tutumuna göre tavır alacaklarını söylemişlerdir. Biz de soruyoruz; CHP'nin bu kanun teklifine karşı olmasının sebebi, devlet aleyhine işlenen suçlar ile terör suçlarının ceza indiriminde istisna tutulması mıdır? Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu konunun memleket meselesi olduğunu ve oy toplamak için seçmenin karşısına çıkmadığımızı veciz bir şekilde ifade etmiştir. Bu konuda söylenecek söz kalmamıştır. Olması gereken Adalet Komisyonu'nun daha fazla gecikmeden teklifi Genel Kurul'a sevk etmesidir. O zaman diğer partileri ve milletvekillerinin tavırları da oylarının rengi de ortaya çıkacaktır" diye konuştu.

BAHÇELİ MAHKUM YAKINLARIYLA GÖRÜŞTÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi önünde af teklifi ile ilgili basın açıklamasında bulunmak için toplanan Mahkum Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MAYAD) üyeleri ile bir araya geldi. "Devlet Baba" sloganlarıyla Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulunan dernek üyeleri, af yasasıyla ilgili sürecin hızlandırılması talebinde bulundu.

Bunun üzerine Bahçeli, af yasasını teklifini TBMM'ye sunduklarını anımsatarak, "TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmesini bekliyoruz. 50 milletvekilimizle olayları takip ediyoruz. 50 milletvekili ile yasayı çıkarmak mümkün olmaz. O sebepten dolayı diğer siyasi partilerle de arkadaşlarımız diyalog içerisindeler. Olayları takip ediyoruz. Buraya kadar gelmiş olmanız bir kez daha derdinizi bize intikal ettirmeniz ayrıca memnuniyet vericidir." diye konuştu.

Mahkum yakını olduğu öğrenilen bir kişi, Bahçeli'ye, "Başkanım, sizin sözünüze güveniyoruz. 24 Haziran seçimlerinde sizin sözünüze güvenerek Cumhurbaşkanı'na oy verdik. MHP'ye oyumuzu verdik." dedi. Bahçeli ise "Bunun oy ile alakası yok. İstersen verme. Bu memleket meselesidir. Biz oy için yapmıyoruz bunu. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı çekerim." yanıtını verdi.

MAYAD Başkanı Enver Yılmaz, ziyaretin ardından gazetecilere açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye minnettar olduklarını belirterek, "Devlet Bahçeli'nin oy falan düşündüğü yok. Gerçekten mahkum yakınlarının bir an önce sevdiklerine kavuşması için mücadele veriyor." ifadesini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATIYLA ÇALIŞMA YAPIYORUZ”

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı. Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız."

NUMAN KURTULMUŞ'TAN AF AÇIKLAMASI

AK Parti Genel Başkanvekili katıldığı programda af konusuna yanıt verdi. Kurtulmuş, "Seçime kadar gündeme gelmesi zor. Adalet Bakanı bir hazırlık aşamasında." açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifine ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Hükümeti’nin hem ceza adaletini sağlamak hem de infaz sistemiyle ilgili ihtiyaç olması durumunda denetimli serbestlik ve benzer uygulamalarla ilgili düzenlemeler yaptığını hatırlattı. Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette bu düzenlemeler hep bir zaruretten kaynaklanmıştır. Bu tekliften bağımsız olarak ihtiyaçlar ve zaruretler çerçevesinde toplumda hassasiyeti rencide etmeyecek ceza adaletini de sağlama anlamında çalışmalarımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla uygulamacılarla, akademisyenlerle bir teknik çalışma yapıyoruz" dedi. Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Suç işleyen bir kişi karakolun bir kapısından girip diğer kapısından çıkıyor. Bu da insanların adalet duygusunu rencide ediyor. 'Yapanın yanına kar kaldı, kalıyor' algısı insanların kendine, topluma ve devlete olan güveni zedeliyor. Büyük suçlar da küçük suçlardan yola çıkıyor. Ama suçlar cezasız kalınca tekerrür ediyor, daha büyüğünü yapıyor. Biz bu konuyla ilgili de toplumda adalet duygusunu cezasızlık algısını ortadan kaldıracak, az da olsa cezasını çekeceği, ıslah olacağı model üzerinde çalışıyoruz. Çalışmamızı tamamlandığında Meclis’in takdirine sunacağız."

TBB BAŞKANI AF TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifini AA muhabirine değerlendirdi. TBB Başkanı Feyzioğlu, MHP'nin TBMM'ye sunduğu af teklifinin kapsamının genişleyebileceği uyarısında bulunarak, "Adam öldürenler, tecavüzcüler, belki uyuşturucu imal edenler, Türkiye'ye sokanlar da kapsam içine girebilir." dedi. Anayasa Mahkemesinin yerleşik içtihatlarına göre, genel ceza indirimlerinin af niteliğinde olduğunu, hukukçular için teknik anlamda bu düzenlemelerin af olarak kabul edildiğini söyleyen Feyzioğlu, af niteliğinde olduğu için düzenlemenin, Anayasa'ya göre nitelikli çoğunlukla Meclis'ten geçmesi gerektiğini belirtti.

Affın herkesi kapsamayacağının belirtildiğini, bu teklife duygusal yaklaşmamak gerektiğini vurgulayan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Affa ne zaman ihtiyaç duyulur diye sormamız gerekiyor. Büyük toplumsal krizler yaşanmıştır, ondan sonra toplumun koskocaman bir kucaklaşmaya ihtiyacı vardır, o ortam oluşmuştur, o zaman af olabilir. Ama bunun dışındaki aflar, kamu düzenini ağır şekilde ihlal ediyor. Bunu, 1999'da adına yine ceza indirimi denilen ama özü itibarıyla af olan düzenlemede yaşadık ve bu afla dışarı çıkanların çok büyük kısmı, iki sene içerisinde yeni suçlar işleyerek, yeni canlar yakarak geri döndüler. O kadar hassas bir konu ki bu. 'Af' sözü, söylentisi çıktığında içeridekilerin canı yanıyor, onları bekleyenlerin canı ayrı yanıyor, sokaktaki insanların canı ayrı yanıyor ve endişe ediyorlar. O yüzden buna çok hassas yaklaşmak lazım."

AF TEKLİFİNİN İÇERİĞİ NASIL?

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor. Toplam 8 maddeden oluşan teklifte, FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleri ile çocuk istismarı ve kadın cinayetleri mahkumları kapsam dışında tutuldu.

TEKLİFE GÖRE KİMLER AFTAN YARARLANACAK?

Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor. Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.

Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.

Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.

Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.

Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

ESKİ HABER

MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.



MHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta ile MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif, "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim ile Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi" adını taşıyor.





Teklif, 19 Mayıs 2018 tarihinden sonraki suçları kapsam dışı bırakıyor.



Bu tarihten önce işlenen, düzenlemede ayrık tutulanlar hariç, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) ve 765 sayılı TCK ile özel kanunlardaki suçlar yönünden tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılmasını öngören teklif, bunun sonucu infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesini amaçlıyor.



Teklifte istisna olarak sıralanan suçların dışındaki suçlarla ilgili olarak hükümlülerin, tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılacak. Ceza kalmazsa hükümlü salıverilecek.



Hükümlünün birden fazla cezası varsa indirim, her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacak, tabi olunan infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılacak.



Sanık veya şüphelinin tutukluluk durumu, istinaf ve temyiz kanun yolunda, ilk derece mahkemesi ile istinaf ceza dairesince hükmolunan cezaların toplam süresi; kovuşturma evresinde, iddianamede ya da görevsizlik kararında sanığın işlediği iddia olunun suç ve suçlara ilişkin sevk maddelerindeki cezanın alt sınırı; soruşturma evresinde şüphelinin üzerine atılı suç veya suçların kanun maddelerinde gösterilen cezanın alt sınırı göz önüne alınarak tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresi üzerinden bir defaya mahsus, 5 yıl indirim yapılmak suretiyle değerlendirilecek.



Alt sınırın belirlenmesinde TCK'nın 61. maddesindeki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirimi gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulacak.

Teklif kapsamında bulunmayan suçlar



Kanun teklifinde kapsama alınmayan suçlar "İstisna" başlığı altında düzenlendi. Türk Ceza Kanunu'ndaki bazı suçlar kapsam dışı bırakıldı.



"Askerleri itaatsizliğe teşvik ve aleniyet", "devletin ülkesine ve egemenliğine karşı cürümler", "vatandaşın devlete karşı harbe katılması", "harp veya hasmane hareketlere tahrik, yabancı devlet müdahalesini tahrik, milli menfaatlere aykırı hareketler", "asker toplama, hasmane hareketlerde bulunma", "düşman askeri harekatına yardım, düşmana iaşe temini", "taahhüdü yerine getirmemek, taahhüde hile karıştırmak", "askeri tesisleri tahrip", "siyasi mahiyetteki vesikalarla ilgili suçlar", "gizli kalması lazım gelen malumatla alakalı casusluk-ifası menedilen malumata ilişkin casusluk" ile "taksirle işlenen casusluk" kapsam dışı bırakılan suçlar arasında yer aldı.



"Gizli askeri bölgelere girme, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri bulundurma", "ifşa ile ilgili casusluk", "yayılması yasaklanan haberleri ifşa", "devlet sırlarından yararlanma-devlet hizmetinde sadakatsizlik", "harp zamanında devlet emirlerine uymamak", "vatana manevi hıyanet-düşman devletten nişan veya aylık almak", "anayasa düzenini ihlal, yasama organının fonksiyonlarını engelleme suçları", "icra kuvvetine tecavüz", "asker toplamak", "isyana ve birbirini öldürmeye teşvik", "fesat heyetlerini teçhiz" ve "askeri komutanlıkların gasbı" suçları kanun teklifinin kapsamı dışı bırakıldı.

"İşkence" suçu kapsam dışında



Kanun teklifinde, "ülkenin güvenliğini tehlikeye koyacak yayınlar, halkı askerlikten soğutma", "cumhurbaşkanına suikast", "cumhurbaşkanına fiili saldırı", "harp zamanında bozgunculuk", "silahlı çete kurma cürümleri", "silahlı çeteye yardım", "devletin emniyetine karşı gizli suç ittifakı", "devletin güvenliğine karşı cürüm işlemeye tahrik", "işkence suçu", "kötü muamelede bulunma-cismen eza verme", "mefruz cebirle ırza geçme", "mefruz cebirle ırz ve namusa tasaddi", "cebren ırza geçme, cebren ırza tasaddi, reşit olmayan 15 yaşını bitirmiş küçüklerle rızaen cinsi münasebet", "şahsa bağlı ağırlatıcı sebepler", "fiile bağlı ağırlatıcı sebepler", "hayasız hareketler", "fuhuş maksadıyla kadın oynatmak", "söz atma ve sarkıntılık cürümleri", "kasten adam öldürme" ile "aile fertlerine kötü muamele" istisna suçlar arasında yer aldı.

"Cinsel istismar" suçunu işleyenlere uygulanmayacak



Kanun teklifi, "soykırım", "insanlığa karşı suçlar", "örgüt", "kasten adam öldürme", "insan üzerinde deney", "organ ve doku ticareti", "işkence", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence", "eziyet", "cinsel saldırı", "çocukların cinsel istismarı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "cinsel taciz", "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak", "düşmanla iş birliği yapmak", "devlete karşı savaşa tahrik", "temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama", "yabancı devlet aleyhine asker toplama" ile "askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma" suçlarını işleyenleri kapsamıyor.



"Düşman devlete maddi ve mali yardım", "Anayasayı ihlal", "cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan", "silahlı örgüt", "silah sağlama", "suç için anlaşma", "askeri komutanlıkların gasbı", "halkı askerlikten soğutma", "askerleri itaatsizliğe teşvik", "yabancı hizmetine asker yazma, yazılma", "savaş zamanında emirlere uymama", "savaş zamanında yükümlülükler" ile "savaşta yalan haber yapma" suçlarını işleyenler teklif kapsamına alınmadı.



Teklifte kapsam dışı bırakılan diğer suçlar şöyle:



"Seferberlikle ilgili görevin ihmali, düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri açıklama, yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama, taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi, devlet güvenliğiyle ilgili belgeleri elinde bulundurma."



Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar ile Orman Kanunu'nda yer alan suçları işleyenler kapsam dışında yer aldı.

Salıverilme işlemi



Teklife göre, kanun hükümleri uyarınca salıverilme işlemleri; soruşturma evresinde cumhuriyet savcısının talebi üzerine sulh ceza hakimliğince, kovuşturma evresinde, yargılamanın devam ettiği mahkemece; dosyanın İstinaf Mahkemesi, Yargıtay ilgili dairesi ya da Yargıtay Ceza Genel Kurulunda bulunması halinde İstinaf Mahkemesi, Yargıtay Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel Kurulunca; kesinleşmiş hükümlerde, mahkumiyet hükmünü veren mahkemece dosya üzerinden inceleme yapılarak derhal yerine getirilecek.

Ceza indiriminin geri alınması



Kanun uyarınca salıverilen hükümlülerin, tahliye tarihine kadar hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemeleri ve bu hapis cezasının kesinleşmesi halinde, yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanacak.



Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Teklifin gerekçesi



Teklinin gerekçesinde, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması ile Anayasa değişikliğinin kabul edildiği, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nden sonra Anayasa'da yapılan (yönetim reformu) değişikliği ile de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiği anımsatıldı. Böylece ülkede siyasal anlamda köklü bir değişiklik meydana geldiği ifade edilen gerekçede, bunun da genel bir barışmayı gerekli kıldığı belirtildi.



Gerekçede, ülkede yıllar içinde meydana gelen sosyal ve ekonomik değişikliklerin, zaman içinde ekonomik yapının yozlaşması, gelir adaletsizliğinin yol açtığı yoksulluk ve ahlaki değerlerde aşınmanın yanı sıra sağlıksız kentleşme, işsizlik, ücret, enflasyon, kişi başına düşen gelir gibi makroekonomik değişkenler ve yazılı, görsel ve dijital yayınlarla sosyal paylaşım sitelerindeki şiddet öğelerinin, suçların artmasına yol açtığı kaydedildi.



Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:



"FETÖ/PDY mensubu hakim ve savcılar, geçmişte adalet mekanizması ve adalet duygusunda derin yaralar açmışlardır. Kanun teklifinin amaçlarından biri, bu derin yaraların onarılmasını sağlamaktır. Hain FETÖ/PDY örgütünün, adalet sistemimiz içerisindeki yapmış olduğu kadrolaşmanın sağladığı avantajla siyasi, ideolojik ve ekonomik olarak hasım gördüğü kişileri, hukuk görünümlü ancak hukuk dışı yöntemlerle tasfiye, cezalandırma ve yok etme yollarına başvurduğu bir hakikattir.



FETÖ/PDY örgütü üyesi hakim ve savcılar, örgütün stratejisi doğrultusunda bulundukları konumları silah olarak kullanmışlardır. Amaç ve hedefleri doğrultusunda örgüte, tam bir bağlılık ve itaatle hareket eden hakimlik ve savcılık vasfını kaybetmiş bu kişiler, vermiş oldukları kararlar ile yüz binlerce insanımıza telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaşatmışlardır. Keza örgüt üyelerinin performans yükselmesini sağlamak için suçla mücadele adı altında sahte raporlar, yalan tanıklar ve usulsüz dinlemeler ile binlerce kişiyi tutuklamışlardır. Örgütün hukuk sitemini kullanarak gerçekleştirdiği haksızlıklar ve mağduriyetlerin, 'yargılamanın yenilenmesi ve diğer kanun yollarıyla' giderilmesi de hukuken mümkün olmamıştır. Bunun sonucu olarak, örgüt hiyerarşisine tabi hakim ve savcıların, 2006-2016 yılları arasında vermiş oldukları hukuka aykırı kararlar ve usulsüz tutuklamalar ile tutuklu ve hükümlü sayısında ülkemizin dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sırada yer almasına neden olmuşlardır. "



Cezaevlerinin, teorik olarak toplumun genel güvenliğini sağlamak için bulunduğuna işaret edilen gerekçede, günümüzde cezaevlerindeki fiziki koşuların yetersiz olduğu, suçluyu ıslah ve rehabilite ederek topluma yeniden kazandırma işlevini hızla kaybettiğinin görüldüğü aktarıldı.



Cezaevi koşullarının kapasitenin 3-4 katı kişiyi barındırmasının kurumun bünyesinde güven zafiyeti oluşturduğuna işaret edilen gerekçede, bir kişinin tutuklu ya da hükümlü olmasının, onun insan haklarından mahrum olacağı anlamına gelmeyeceği vurgulandı.

"Fiziki yetersizlikler, provokasyonlara açık haldedir"



Ülkedeki 449 cezaevinin kapasitesi 211 bin 274 iken cezaevlerinde 194 bin 404 hükümlü, 59 bin 131 tutuklu olmak üzere, toplam 253 bin 535 kişinin bulunduğu bildirilen gerekçede, "Fiziki yetersizlikler, sosyal barışı tehdit edebilecek nitelikte olup provokasyonlara açık haldedir." denildi.



Gerekçede, yasama organının, ceza hukuku ile tamamlayıcısı olan infaz hukuku alanında bazı fiillerin suç olarak tanımlanması veya suç olmaktan çıkarılması, cezaların yerine getirilme koşullarının belirlenmesi konularında kamu yararını gözeterek düzenlemeler yapma takdir hak ve yetkisi bulunduğu anımsatıldı.



Kullanılan bu yetkinin, anayasa, evrensel hukuk kuralları ve taraf olunan sözleşmelerle uyumlu olması gerektiği belirtilen gerekçede, şunlar kaydedildi:



"Cezaevleri ve infaz hukuku ile ilgili yeni bir düzenleme yapmak, af çıkarmak, cezalarda indirim yapılmak suretiyle bu sorunları çözmek adına oluşan fikir ve söylemler, 2018 Mayıs ayı ortalarında toplumun tamamıyla paylaşılmıştır.



"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a çıkışı ve Milli Hareketi başlatma tarihi olan '19 Mayıs' günü bu sebeple esas alınarak 19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Bu düzenlemede, Anayasa'nın başlangıç kısmında yazılı olduğu şekilde, 'hiçbir faaliyet, Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin karşısında korunma göremez' hükmü esas alınmıştır. Adalet sistemimiz içinde oluşan haksızlık ve mağduriyetlerin kısmen giderilmesi ile hükümlü ve tutukluların topluma yeniden kazandırılması, toplumsal uzlaşmayı sağlamak amaçlanmıştır.



Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesi gereği, hukuksal durumları aynı olan kişilerin yasalar karşısında aynı işleme bağlı tutulması gözetilerek, belli suçlara tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekilmesi gereken cezalardan indirim yapılması uygun görülmüştür."

Yıldız: Teklifimiz af değil şartlı ceza indirimi



MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta ile Meclis'teki MHP Grup Yönetim Kurulu salonunda düzenlediği basın toplantısında, düzenlemeyi Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hazırladığını belirtti.



Yıldız, devlete karşı işlenen suçları kanun kapsamı dışında tuttuklarının altını çizerek, "Bunun sebebi şudur; devlete karşı işlenen suçlardan herhangi birini bu kapsamın içerisinde bulundursak, bundan faydalanacak olanlar terör örgütleridir." diye konuştu.



Feti Yıldız, toplam 253 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunduğunu, terör suçlusu olarak 25 bin 63 hükümlü, 20 bin 643 tutuklu kişi olduğunu dile getirdi.



Ayrıca adam öldürme suçlarından 22 bin 610 hükümlünün, 5 bin 664 tutuklunun bulunduğunu aktaran Yıldız, cinsel saldırıya karşı da 13 bin civarında suçlu bulunduğunu aktardı.



Yıldız, "Kanun teklifi kapsamı dışında olanları, faydalanmayanları çıktığımız zaman 162 bin tutuklu ve hükümlü bu düzenlemeden faydalanacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız Amerika yolculuğundan önce, '162 bin kişi devlete karşı suçları işleyen tutuklu ve hükümlü değildir.' dedi. Doğru söyledi. Bu 162 bin kişi, adli suçlar." dedi.



Teklifin af olmadığını vurgulayan Yıldız, "Bizim teklifimiz genel af da değildir, özel af da değildir. Şartlı ceza indirimidir." değerlendirmesinde bulundu.

Alaattin Çakıcı'nın durumu



Teklif çerçevesinde Alaattin Çakıcı'nın durumunun da tartışıldığının hatırlatılması üzerine Yıldız, şunları kaydetti:



"Meseleyi magazinleştirmeyin. Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ya da benzer arkadaşlar için kanun çıkmaz. Kanun kapsamındaysa bu arkadaşlar da elbette yararlanır. Ama işi Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz'a getirirsek bu çok uygun olmaz. Alaattin Çakıcı Bey'in hangi suçlardan yattığını tam olarak bilmiyorum. O eskideki cezaların tamamı infaz edilmiştir. Alaattin Çakıcı'nın avukatlarına da sorun. Şu anda cinayetle, örgütle ilgili herhangi bir infazı yoktur."

Çiftlikbank olayı



Çiftlikbank üzerinden vatandaşları dolandıran Mehmet Aydın'ın bu düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağı sorusuna Feti Yıldız, "Kanun kapsamı içinde 'dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık indirimden faydalanır' dedik. Türk Ceza Kanunu'nda nitelikli dolandırıcılığın cezası 2 ila 7 yıl arasıdır. Bu 'tosuncuk' denilen Çiftlikbank'taki şahıstan bildiğimiz kadarıyla binlerce şikayetçi var. Bu vatandaşın yargılama sonunda alacağı ceza, eylem sayısı çarpı 7 yıldır. Tosuncuk bu indirimden faydalansa bile ömrünün tamamına yakınını ceza evinde geçirir." yanıtını verdi.



MHP'nin genel affa kökten karşı olduğunu belirten Yıldız, kanun teklifinin ceza indirimi olduğunu kaydetti.

GENEL AF NEDİR?

Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.

Genel af çıkmasıyla birlikte, soruşturması yürütülen ve henüz dava açılmayan soruşturmalarla ilgili davalar açılmaz. Hakkında hüküm verilip henüz kesinleşmeyenlerin ve davası açılıp mahkemeye devam edenlerin hakkında davaları düşmesine karar verilir.

RAHŞAN AFFI NEDİR?

Asıl adı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası olan 22 Aralık 2000’de Rahşan Ecevit’in önerisiyle çıkartılmış, devlete işlenen suçların dışındaki suçlara erteleme ve şartlı salıverme getiren yasadır. Bu yasa kamuoyunda Rahşan Affı olarak biliniyor.

9 Aralık 2000’de ölüm orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan Hayata Dönüş Operasyonu’nda 3 gün sonra gibi bir kısa sürede bu yasa çıkartıldı. Cezaevlerinden yer kalmadığı için çıkartılan bu af yasasının ardında 70 bin kişilik cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Ancak bu sayı 3 yıl içinde 20 bin artarak 64 bine ulaşmıştır.

Bu yasayla birlikte yaklaşık 23 bin hükümlü aftan yararlanarak salıverildi. Yasanın kapsamının değişmesiyle birlikte bu sayı 45 bini buldu. 2005 yılında 4 bin 715 kişi hakkındaki dava af yasası çerçevesinde ertelenmesi ortaya çıktı bu yüzden Rahşan Ecevit, yaptığı affı bu şekilde tanımlamıştı; “Ben affı garibanlar için istedim, katiller yararlandı”