11.02.2020 15:19 - Güncelleme: 11.02.2020 15:19

Giresun'da yarın okullar tatil mi? Giresun Valiliği son dakika okullar tatil edildi mi? gibi soruların yanıtları tüm öğrenciler ve veliler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şubat ayının ilk günlerinden itibaren etkisini sürdüren soğuk hava dalgasının ardından vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamalarını yakından takip ediyorlar. Kar yağışı birçok ilimizde yaşamı olumsuz etkilerken öğrenci ve veliler yaşadıkları illerde okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Giresun Valiliği son dakika açıklamalarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

GİRESUN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun'da 3 gündür etkili olan kar yağışı neticesinde Giresun merkez ve bazı ilçelerde 11 Şubat Salı günü de okullar 1 gün süreyle tatil edilmişti. Giresun Valiliği'nden yarın için henüz tatil açıklaması gelmesi. Giresun Valiliği son dakika açıklamaları gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van'da eksi 5, Hakkâri'de eksi 8, Muş'ta eksi 6 ve Bitlis'te eksi 9 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ile birlikte meydana gelen yoğun kar yağışları nedeniyle eğimi fazla dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

YURTTA HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, akşam saatlerinde kadar aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu 13

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 7

Antalya: Çok bulutlu sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu eksi 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 3